Catamayo regresa al color rojo del semáforo

Catamayo es el segundo cantón de la provincia de Loja que regresará desde el miércoles 29 de julio del 2020 al color rojo del semáforo establecido por la emergencia sanitaria del covid-19. Antes, el miércoles 22 julio, lo hizo Macará.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Catamayo tomó esta decisión, la noche del jueves 23 de julio, ante el incremento de casos de coronavirus por la desobediencia ciudadana y el irrespeto a las restricciones a la movilidad y distanciamiento social.



Según el alcalde y presidente del COE, Armando Figueroa, desde el 1 de julio, cuando el COE nacional redujo el toque de queda y permitió las reuniones sociales, se generó un desorden por parte de los jóvenes, principalmente.



“A partir de las 17:00 se desarrollan actividades deportivas en canchas públicas y están acompañadas del consumo de alcohol. Hacen fiestas privadas y clandestinas sin tomar las mínimas medidas de bioseguridad. No entienden la gravedad de este virus”, dijo Figueroa.



Él señaló que los contagios, también, ocurren por la cercanía y relación comercial con Loja, apenas le separan 35 minutos. La capital provincial registra los mayores niveles de contagios con 1 551 casos positivos, de los 1 955 registrados en la provincia, según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Hasta este viernes 24 de julio, Catamayo registró 64 casos positivos de covid-19 y hay más de 50 personas en cerco epidemiológico. Frente a esto, al Alcalde le preocupa que no tienen a dónde enviar a los pacientes críticos de coronavirus.



“En los hospitales de Loja no los quieren recibir porque nos han dicho que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la red pública y privada están en su límite” dijo el Burgomaestre. Algunos han sido trasladados al hospital del cantón El Guabo, provincia de El Oro.



“Pero como tampoco está bien equipado tenemos casos de personas que han fallecido allá”, dijo Figueroa, quien lleva un registro de nueve personas que han muerto de covid-19 o con sospecha, en el transcurso de esta emergencia sanitaria.



A inicios de esta semana se confirmó cuatro nuevos casos de covid-19 mediante la prueba PCR-RT en funcionarios del Municipio y hay otros 10 en espera de los resultados. En el último grupo está el Alcalde, quien presenta síntomas del virus y está en aislamiento domiciliario.

Por esta situación, desde el martes 21 de julio se cerró la atención al público en el Municipio y en matriculación vehicular, hasta segunda orden. Además, coordinan con el MSP la realización de pruebas rápidas para todo el personal.



Según el Alcalde, regresarán al color rojo porque las últimas medidas especiales dispuestas por el COE nacional para los cantones que están en color amarillo del semáforo no les favorece para disciplinar a la gente y les permite estar en las calles hasta las 21:00.



“Mientras más tiempo tienen, los jóvenes salen y se aglomeran en los sitios turísticos sin respetar el distanciamiento físico”. Con el regreso al color rojo empezarán los operativos de toque de queda a partir de las 18:00 y hay restricciones a la movilidad vehicular.



Pero a todo esto se suma, dicen las autoridades municipales, que están en una situación económica difícil ya que no tienen dinero para enfrentar la emergencia sanitaria porque el Gobierno Nacional no les transfiere las asignaciones desde mayo.



A los empleados y trabajadores les adeudan los sueldos de mayo y junio. “Los municipios pequeños sobrevivimos de las transferencias del Estado y no estamos recaudando nada por los servicios básicos e impuestos, por la emergencia sanitaria”, dijo el Alcalde.



En este tiempo, el Municipio de Catamayo ha invertido más de USD 100 000 en implementos para fumigación, protección del personal que está en primera línea, entrega de kits de alimentos, entre otras necesidades, para enfrentar la pandemia y evitar los contagios.