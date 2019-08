24 casos del virus AH1N1 se reportaron en seis meses

LEA TAMBIÉN

Tres personas han fallecido a causa de la influenza AH1N1 en el país, entre fines del 2018 y lo que va del 2019. El caso más reciente fue en Guayaquil, donde un oficial de Marina en servicio pasivo sufrió complicaciones letales por el virus.

El hombre de 64 años llegó la madrugada del domingo al Hospital Naval, en el sur de la ciudad. Presentaba tos, malestar general y signos gripales, un cuadro que según los médicos había empezado dos semanas atrás. Dos pruebas médicas confirmaron que sus problemas pulmonares y renales se agudizaron debido al virus.



“Tuvo que ser intubado a las cinco horas de ingresar y pasó a terapia intensiva. En 48 horas se le dio soporte para tratar de revertir su estado inflamatorio masivo y falla multiorgánica”, explicó el comandante Pablo Herrera, gerente del hospital.

Una prueba rápida dio la primera confirmación de AH1N1. Como parte del protocolo le suministraron oseltamivir y enviaron muestras al Centro de Referencia Nacional de Influenza, del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi). El resultado inicial fue ratificado.



El marino falleció el lunes por una infección respiratoria aguda, generada por el virus. “Las tomografías y radiografías revelaron que solo un 20% de su superficie pulmonar estaba libre de una neumonía invasiva”, indicó Herrera.



Inti Quevedo, subsecretaria nacional de Vigilancia de la Salud, aclaró que el virus fue letal debido a las otras patologías del paciente. “Cualquiera puede tener AH1N1, pero si no tenemos una enfermedad de base no nos vamos a agravar”.



En el país circulan tres subtipos de influenza: AH1N1, AH3N2 y B. Tras la pandemia mundial del 2009, el primer caso de AH1N1 se confirmó en Ecuador el 15 de mayo de ese año; fue un niño de 12 años que regresaba a Guayaquil desde Miami (EE.UU.). Hasta abril del 2010 el virus había sumado 2 251 casos y 129 muertes.



La Subsecretaria afirma que desde entonces la enfermedad se volvió endémica, con dos picos marcados de circulación cada año: de diciembre a febrero y de agosto a octubre.



El brote estacional más cercano fue entre 2017 y 2018, cuando se reportaron 1 199 casos, principalmente en Pichincha, Tungurahua y Guayas; 128 personas tuvieron complicaciones (un 76% tenía otras enfermedades) y murieron.



“Por ahora no nos encontramos en una temporada de alta transmisión de influenza. No tenemos un aumento de casos inesperados”, dijo Quevedo.



La enfermedad suele manifestarse con fiebre mayor a 38°C, tos o dolor de garganta intensa, incluso puede desencadenar dificultad para respirar y pérdida de la conciencia.



Los estudios internacionales coinciden en que solo un 10% de quienes adquieren un virus de influenza podrían desarrollar una infección respiratoria aguda grave (IRAG) y requerir hospitalización.



Entre la población más vulnerable están las embarazadas, los menores de 5 años, los mayores de 65 años de edad y las personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, asma, obesidad, inmunodeficiencias, entre otras).



Entre noviembre del 2018 y mayo pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud registró 2 982 casos de IRAG. De ellos, 366 fueron por influenza y 24, específicamente, por AH1N1. Dos personas murieron por este subtipo en Tungurahua y Manabí.



El caso registrado ahora en Guayaquil es analizado por Comité Nacional de Influenza. Las autoridades de Salud indicaron que incluso las pruebas han sido validadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).



El Ministerio de Salud y la Dirección de Sanidad de la Fuerza Naval han mantenido entrevistas con los familiares más cercanos del fallecido para descartar síntomas similares. Ellos han sido citados a chequeos médicos continuos.



En tanto, la atención en el Hospital Naval es normal. Su gerente explicó que el paciente fue atendido en un cubículo aislado de cuidados intensivos, un espacio que ya pasó por un proceso de desinfección.



Como prevención, la subsecretaria Quevedo recordó que el año pasado aplicaron 4 millones de vacunas contra la influenza; cada dosis da protección por 12 meses. En abril se realizó una campaña y la próxima será en octubre.



En contexto



En junio se cumplieron 10 años desde que la Organización Mundial de la Salud anunciara el inicio de una pandemia por gripe AH1N1. En marzo, el organismo lanzó la Estrategia Mundial contra la Gripe 2019-2030, para proteger a la población más vulnerable.



No olvide



La higiene es importante para prevenir una infección respiratoria, por lo que el lavado de manos es la mejor medida de protección para las familias.



Si tiene síntomas relacionados con problemas respiratorios, es importante no acudir a espectáculos públicos para no contagiar. Si va use mascarilla.



Si tiene fiebre mayor a 38 grados, tos intensa, dolor fuerte de garganta y dificultad para respirar es necesario que acuda a un centro de salud.



La vacunación es primordial en estas épocas para prevenir la propagación del virus de la influenza. Además debe usar gel antibacterial.