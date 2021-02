Casos de la variante brasileña del coronavirus detectados en Reino Unido

Hasta seis casos de la variante del coronavirus identificada por primera vez en la ciudad brasileña de Manaos se han detectado en Reino Unido, dijeron este domingo, 28 de febrero del 2021, funcionarios de salud británicos.

Dos de los tres casos encontrados en Inglaterra eran de un hogar en el área de South Gloucestershire que tenía antecedentes de viajes a Brasil y había un tercer caso, actualmente no vinculado, dijo Public Health England.



"Aunque el riesgo para la comunidad en general se considera bajo, como precaución, el PHE en colaboración con el South Gloucestershire Council y NHS, está tomando medidas rápidas y decisivas para implementar pruebas en asintomáticos, así como aumentar la secuenciación de muestras positivas de el área", dijo.



Los casos escoceses no se relacionaron con los de Inglaterra.



La variante P.1 detectada en Manaos comparte algunas mutaciones con una variante identificada por primera vez en Sudáfrica y es posible que responda menos a las vacunas actuales, pero se necesita más trabajo para comprender esto, dijo PHE de Inglaterra.



Susan Hopkins, directora de respuesta estratégica de PHE para covid-19, dijo que las capacidades avanzadas de secuenciación de genes de Gran Bretaña implican que se está encontrando más variantes y mutaciones que muchos otros países.



A fines del 2020, Reino Unido detectó una variante más transmisible de coronavirus que se cree que se originó cerca de Londres y que provocó un fuerte aumento de los casos en el país y fuera de él.



"Lo importante a recordar es que el covid-19, sin importar qué variante sea, se propaga de la misma manera. Eso significa que las medidas para detener su propagación no cambian", dijo Hopkins.



El PHE y funcionarios del sistema de pruebas y rastreo estaban haciendo un seguimiento de todos los pasajeros del vuelo LX318 de Swiss Air de Sao Paulo a Londres vía Zurich, que aterrizó en Heathrow el 10 de febrero, para testearlo a ellos y a sus hogares.