Muchos casos importados de coronavirus son asintomáticos, según el jefe de expertos chinos

El jefe del equipo médico de expertos chino para combatir la epidemia de coronavirus, Zhong Nanshan, declaró hoy, 12 de marzo de 2020, que muchos de los casos que están llegando a China procedentes del exterior son asintomáticos y consideró que "algunos países no están prestando suficiente atención" a la situación.

"Los pacientes no necesariamente tienen fiebre. Piensan que no es un gran problema y al llegar a China se descubren dando positivo en un test de coronavirus", afirmó Zhong en una rueda de prensa en la ciudad meridional de Cantón.



China ha contabilizado hasta el momento 85 casos de coronavirus en viajeros procedentes del exterior, ya sean nacionales o extranjeros, lo que supone una de las principales preocupaciones de las autoridades del país, una vez que los nuevos contagios locales se han reducido considerablemente.



España, con cinco casos, ocupa el tercer lugar, tras Irán e Italia, en la lista de países de donde procedían los viajeros que han dado positivo en las pruebas de coronavirus al llegar a China.



"Esto implica que algunos países extranjeros no prestan suficiente atención a la situación, creen que está bien seguir haciendo viajes de negocios y demás", dijo Zhong, un prestigioso neumólogo que tuvo un importante papel en la lucha contra la epidemia del SARS en China en 2003.



El experto recalcó la importancia de reforzar el control de los casos "importados" en China, especialmente los de pacientes asintomáticos por medio de cuarentenas y pruebas de ácido nucleico, así como de mejorar la comunicación y cooperación internacional en este sentido.



Asimismo, reiteró su reciente predicción de que la epidemia podría estar bajo control a nivel global a finales del próximo junio, si todos los países afectados se toman al virus "seriamente" e implementan "severas medidas" a nivel nacional para controlarlo.



"En general, los coronavirus son menos activos en verano, cuando la temperatura es relativamente alta", dijo, pero añadió que "el final de la epidemia depende mucho de cómo de seriamente se la tome cada país".



Zhong recalcó que "considerando el fuerte poder de infección del nuevo coronavirus, se precisa una intervención a nivel nacional para contenerlo".



"China ha acumulado experiencia y lecciones de su batalla contra el virus en los últimos dos meses. Con ese conocimiento, a través de la comunicación, otros países pueden evitar cometer errores y reducir sus índices de mortalidad", aseveró.



El gigante asiático anunció hoy, 12 de marzo de 2020, que ha superado el pico de la epidemia tras haber contabilizado 80 793 contagiados desde el comienzo del brote, 62 793 de los cuales han sido ya dados de alta, por lo que 18 000 casos continúan activos en China.