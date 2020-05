Tres casos de 'escapismo' de ecuatorianos en tiempos de covid-19

LEA TAMBIÉN

La pandemia del covid-19 ha activado restricciones para precautelar la salud y cercos epidemiológicos para evitar la propagación del virus. En ese marco ciudadanos de Ecuador han sido protagonistas, al menos, tres casos de 'escapismo' considerados graves, ya que han puesto en riesgo a terceros tras haber dado positivo a la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado tiempo de cuarentena de 14 días para personas que no tienen síntomas pero que han estado expuestas al contagio del covid-19. Y si una persona ha tenido la enfermedad, confirmada mediante una prueba, debe aislarse durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución.



"Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento", agrega la OMS.



1. Este miércoles 6 de mayo del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo informó que 14 personas, pertenecientes a cuatro familias, que habían llegado del exterior en un vuelo humanitario se “fugaron del aislamiento luego de 24 horas de llegar” al país. Ellos estaban haciendo la cuarentena en un hotel de Guayaquil.



Una médico pediatra les otorgó los certificados para que las 14 personas, entre ellos menores, puedan salir del confinamiento en un hotel y trasladarse a sus domicilios. La policía detuvo a la profesional que firmó dichos documentos.



“Estos comportamientos ponen en riesgo la salud de comunidades y ciudades enteras. Esperamos que la justicia decida las sanciones más duras contra todos los implicados”, dijo la Ministra.



2. Un paciente se escapó de un hospital de Cuenca el pasado 4 de mayo del 2020. El hombre caminó algunas cuadras hasta que fue hallado sentado en la acera en el sector de Las Herrerías.



La Policía restringió el acceso vehicular y de peatones en la zona. Los agentes patrullaron el lugar hasta que llegó una ambulancia.



De acuerdo con un comunicado de esta casa de salud pública, desde hace dos días el paciente estaba listo para recibir el alta hospitalaria, pero no se lo hizo “por petición de la familia, quienes refirieron que estaban adecuando un espacio para recibir al paciente en el domicilio”.



Él escapó en el momento en que se realizaba la limpieza de la zona donde se encontraba. “El paciente se ha negado rotundamente a ser trasladado hacia el Centro de Cuidados Intermedios CEAR, así como a ser movilizado en la ambulancia que se ha dispuesto para él”.



El paciente fue trasladado a su domicilio, con el acompañamiento de un médico familiar y un psicólogo para continuar con la prestación de los servicios de salud.





3. El pasado 15 de marzo del 2020, cuatro turistas ecuatorianos fueron retenidos y obligarlos a cumplir las normas locales luego de que buscaron evadir el control médico en la ciudad de Argentina de Mar del Plata.



Según medios locales, los turistas ecuatorianos buscaron registrarse en un hotel del balneario más importante de Argentina. Ellos mostraban síntomatología respiratoria, tos y fiebre. E incluso uno de ellos habría sido familiar de “un fallecido” por covid-19 y no querían someterse a los chequos médicos.



Los trabajadores del hotel llamaron al 107 (el número para consultas telefónicas de Argentina). Entonces, los ecuatorianos dijeron que prefirieron volver a Buenos Aires y se dirigieron a la estación de una compañía de transporte.



La Policía montó un operativo y los detuvieron pocos minutos antes de subirse al vehículo que los llevaría de vuelta a la capital argentina. Habían intentado incluso alquilar un transporte privado. Fueron aislados y llevados a una clínica de Mar del Plata.



El pasado 3 de abril el presidente Lenín Moreno reveló que enfermos de covid-19 rompen cuarentena y se mueven libremente en Guayaquil, Quito y otras ciudades del país. Lo hizo al mostrar un mapa de calor que sirve para monitorear a los pacientes.



Hay "personas inconscientes en algunos casos, e irresponsables en otros, que a pesar de haber salido positivo en la pruebas médicas o que son sospechosos de tener coronavirus se movilizan, salen de sus casas, incumplen la cuarentena", manifestó Moreno ese día en cadena nacional.



Con esta actitud amenazan a sus amigos, vecinos. "Amenazan a todos con su andar irresponsable, dejan una estela mortal del coronavirus", agregó.



El pasado 3 de mayo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda sostuvo que hasta el 75% de infectados se moviliza por las calles de Quito y que, lastimosamente, no se los ha podido identificar. “Estamos generando una ordenanza hasta el martes para establecer sanciones fuertes”.