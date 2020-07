50% de casos en UCI de Guayaquil viene de otras urbes

LEA TAMBIÉN

Los indicadores de Guayaquil reflejan estabilidad. Hay camas disponibles en hospitalización y cuidados intensivos, y no se ha registrado un repunte de casos de covid-19 desde el cambio a semáforo amarillo.

Sin embargo, especialistas coinciden en que aún no se debe pensar en ir a otra fase. “Debemos esperar que el país entre en una etapa de estabilización, que las provincias vecinas, con alta transmisión viral, no contribuyan a nuevos focos infecciosos en la ciudad”, explica Washington Alemán, coordinador de la mesa técnica de Salud del COE cantonal.



El pedido ha sido acogido por la alcaldesa Cynthia Viteri, quien anunció para esta semana un nuevo plan preventivo de identificación de posibles casos de coronavirus por sectores. “Ya en agosto veremos qué medidas adoptaremos, analizando los resultados que obtendremos de nuestros muestreos semanales”.



El Cabildo ha realizado más de 21 000 pruebas rápidas en 17 sectores populares. Los resultados de sus muestreos revelan que la velocidad de contagio se redujo de 3,3 a 1,2.



Las cifras del Ministerio de Salud señalan que Guayaquil registra 10 994 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia. Solo el 15% corresponde a diagnósticos reportados desde el 20 de mayo, cuando el cantón salió del semáforo rojo.



Los reportes diarios no pasaban de 10, tras superar el pico de contagios. Pero en lo que va julio ya suma otros 1 000.



Para Alemán, ese súbito aumento se relaciona con problemas en la actualización de datos del sistema de vigilancia epidemiológica. “Hay que recordar que hubo muestras rezagadas por 15 días”.



Los jefes de las salas de cuidados intensivos de los principales hospitales de la ciudad coinciden en que no hay rebrotes. Luis Vergara dirige la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Guasmo Sur, donde ahora apenas ingresa un paciente con covid-19 por día; algo más de la mitad de esos pacientes viene de fuera.



Por la información recopilada en casas de salud públicas y del IESS, Luis Zurita, jefe de docencia del Omnihospital, asegura que la disponibilidad de camas supera el 50%. Menos del 25% de ingresos a UCI es por coronavirus y la mitad de ese porcentaje de pacientes es de otras provincias. “Estamos lejos de una saturación”.



Sin embargo, las derivaciones preocupan a los médicos. En mayo llegaban pacientes de Los Ríos y Manabí. Durante junio los hospitales Guasmo Sur, Los Ceibos del IESS y el Luis Vernaza atienden también casos de Esmeraldas, Santo Domingo, Morona Santiago y de varias provincias de la Sierra.



“Muchos llegan con varios familiares que han estado en contacto con el virus. Eso hace que tengamos mayor exposición y pueden, indirectamente, hacer crecer la cantidad de contagios en la ciudad. Hay que mantener las medidas preventivas”, advierte Luis Vergara, jefe de UCI del Vernaza.



Entre marzo y abril, Guayaquil experimentó un contagio colectivo. Pero los especialistas concuerdan en que solo una mínima parte de la población habría generado anticuerpos, una inmunidad que sería transitoria según revelan estudios internacionales.



“El haber tenido covid no significa tener una coraza -dice Zurita-. Por eso quien tuvo la enfermedad como quien no debe mantener el mismo cuidado: distanciamiento y medidas de higiene”, recomienda.



Julio representa un reto para el cantón. Desde esta semana rigen varias de las disposiciones del COE nacional que flexibilizan las restricciones establecidas inicialmente para el semáforo amarillo. El COE local, en cambio, ha decidido frenar algunas de esas medidas.



Los cines atienden desde hoy con un 30% de aforo. El protocolo de las cadenas comerciales solo permite vender cuatro boletos por familia y los usuarios estarán separados por dos butacas de cada lado.



Las conexiones del transporte interprovincial ya se abrieron parcialmente. Desde el fin de semana ingresan las cooperativas de Santa Elena. Y mañana se retoman las rutas con Babahoyo y Baba (Los Ríos) y La Troncal (Cañar).



El COE cantonal aprobó la celebración de bautizos y matrimonios, con máximo 25 personas. También autorizó la reapertura del zoológico El Pantanal, con 30% de su aforo. Pero los parques, piscinas y malecones municipales seguirán cerrados. Incluso el Parque Samanes, que Inmobiliar reabrió el martes, volvió a cerrar.



Mañana, 7 de julio del 2020, el Municipio arranca una nueva estrategia de detección por barrios. El plan se desarrollará en la cooperativa Casitas del Guasmo (sur), Voluntad de Dios (noroeste) y una zona del Suburbio junto al estero Salado (oeste).



El trabajo estará a cargo de la Dirección de Salud del Cabildo, que ha conformado un equipo técnico de rastreo de casos y contactos. Y 45 líderes comunitarios han sido capacitados para monitorear en sus sectores el cumplimiento de la cuarentena de los vecinos que resulten positivos a covid-19.



