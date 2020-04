Los casos de covid-19 ya no se registran por los resultados de pruebas sino por la fecha de inicio de síntomas

LEA TAMBIÉN

El registro de casos de pacientes con covid-19 en el Ecuador no se presentará según el día en que se reportaban los resultados de las pruebas de diagnóstico sino desde el día en que las personas presentan síntomas (ver infografía de la nota principal).

Este cambio fue anunciado por la ministra de Gobierno y de Política, María Paula Romo. Sin embargo, la confusión persiste pues se debería conocer la fecha exacta del inicio de los síntomas de los reportados, que hasta el miércoles 8 de abril del 2020 suman 7 161 positivos.



Hasta el martes pasado 7 de abril del 2020 se informaba el número de pacientes positivos tomando en cuenta el día en que se reportaban los resultados de las pruebas a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud.

Pero, según Romo, la capacidad de tomar y hacer pruebas se ha triplicado en el Ecuador y esto provoca que en un solo día se tenga un gran número de resultados y, en consecuencia, hay una distorsión de la tendencia de la curva de contagio.



La ministra Romo señala que se ha corregido esta distorsión, con un dato que se considera más útil: la cifra de casos diarios desde que empiezan los síntomas.



Antes de esta modificación, el reporte de casos arrancó el 29 de febrero con la primera paciente índice que llegó desde España. Ahora el primer caso aparece el 15 de febrero, es decir, 14 días antes. No explicó si en esa fecha hubo otro paciente o se trata de la misma.



Para Byron Núñez, epidemiólogo de la Universidad Central, no tiene sentido que la sociedad conozca cuándo se infectó una persona. Según él, eso más bien sirve a los médicos para determinar cuántos días pasan desde que se contagiaron hasta que van al hospital, entre otras posibilidades.



Explica que hay otras curvas que sirven, como la del resultado de la prueba, por supuesto tomando en cuenta el tiempo de entrega del reporte. Otra curva es la del ingreso a la terapia intensiva y la última es la del registro de fallecidos.



Núñez considera que los datos no son los adecuados, para decir, por ejemplo, desde hace qué tiempo estuvo el virus infectando en Guayaquil a la gente, cuando las muertes aparecieron súbitamente.



Su hipótesis es que es que el virus pululó y se transmitió mucho antes, porque el cerco epidemiológico no funcionó bien. Y no se puede buscar el pico ni decir que estamos en ascenso para que luego se aplane la curva, porque no se cuenta con buenos datos, que permitan hacerlo.



Desde hace semanas, epidemiólogos han criticado a Salud por la falta de pruebas diagnósticas. Por ejemplo, el rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, recomendó registrar a todo fallecido en su domicilio, en Guayaquil, como caso de covid-19. Eso, dijo, es lo que se hace en pandemias como esta.