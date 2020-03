Bajan los casos de covid-19 en China, cuya economía empieza a registrar daños

LEA TAMBIÉN

El número de infectados por coronavirus que continúan contagiados en China se redujo por debajo de la barrera de los 10 000 en las últimas 24 horas, un lapso de tiempo que dejó 14 muertes y 16 nuevos casos, 12 de ellos "importados" del exterior.

El incremento de estos casos ha provocado más controles en los aeropuertos y que la capital, Pekín, imponga desde hoy lunes 16 de marzo del 2020 cuarentenas obligatorias a quienes entren en la ciudad desde el extranjero.



La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró este lunes que, hasta ahora, se han diagnosticado 80 860 contagios, de los que 67 749 han superado con éxito la enfermedad, mientras que 3 213 perecieron, lo que sitúa la cifra de infectados "activos" de SARS-CoV-2 en 9 898.

El personal con trajes de protección camina al lado del Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de China, que se convirtió en un centro de transferencia para pasajeros entrantes internacionales, no lejos del Aeropuerto Internacional Capital, en Beijing, China, el 16 de marzo de 2020. Foto: EFE