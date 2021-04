Casos con covid-19 en Quito siguen en aumento; 119 personas esperan por una cama en UCI

La Secretaría de Salud del Municipio de Quito mostró, a través de tres indicadores, que los casos de covid-19 en la capital continúan en aumento, pese a que se mantienen limitaciones de aforo en los comercios y la restricción vehicular en toda la ciudad.

La aseveración se la hizo durante la sesión del Concejo Metropolitano realizada este jueves 15 de abril del 2021 en el Museo del Agua, Yaku, en el centro de la capital.



Ximena Abarca, titular de la Secretaría, informó que hasta la semana 14 (que finalizó el 11 de abril pasado) Quito registraba 111 174 casos acumulados. Pero datos del Ministerio de Salud Pública indicaron que hasta este jueves 15 de abril del 2021, ya son 114 404 confirmados. Es decir que hay un aumento de casi 4 000 positivos en lo que va de esta semana.

La lista de personas contagiadas graves que requieren un espacio en alguna de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también se mantiene con números altos. Hasta este jueves, dijo Abarca, son 119 personas las que esperan una cama en estos espacios y otros 57 pacientes en búsqueda de un lugar en hospitalización.



Las cifras que muestran la mortalidad en exceso en la capital también son alarmantes, según la Secretaría. En la semana 13 se contó un 59,8% de mortalidad en exceso y en la semana 14 ese dato se incrementó al 84,7%.

La secretaria de Salud, Dra. @XimenaAbarcaD, presentó ante el #ConcejoAbiertoQuito las cifras de la semana epidemiológica 14: llegamos a 114 400 casos de #COVID19 y fueron 119 las personas en lista de espera por camas UCI. El exceso de mortalidad subió al 84.7 %.#NoTeRelajes pic.twitter.com/BJOmbPYTim — Secretaría de Salud Quito (@saludquito) April 15, 2021

Ante este escenario, la Secretaría de Salud recomendó fortalecer las medidas y emitir nuevas normativas que permitan controlar mejor la pandemia en la capital. El pedido lo hizo al cuerpo edilicio durante la sesión.



Sobre esta situación, la concejala Andrea Hidalgo solicitó que el Concejo no sesione de manera presencial mientras no “tengamos una curva distinta” de contagios. Al mismo pedido se sumó el edil Fernando Morales.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que las sesiones presenciales se retomaron por pedido de los mismos concejales, pero afirmó “que no tiene ningún inconveniente” con retomar las reuniones virtuales.



Abarca también habló del plan de vacunación que tiene listo el Municipio, a través de la adecuación de 21 sitios en los que se prevé vacunar a 1 600 000 personas en cinco meses. Allí se incluyen 737 profesionales de la salud. Sin embargo, Abarca aclaró que el Municipio no comprará vacunas de forma directa.



Yunda reiteró que, si bien la Alcaldía tiene el objetivo de inmunizar a 20 000 personas diarias, dependen de la entrega de esa misma cantidad de dosis por parte del Ministerio de Salud Pública.



Según la Secretaría de Salud, hasta este jueves más de 7 000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna y 3 600 la segunda.

Sobre la aplicación de pruebas PCR, la funcionaria de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, indicó que actualmente se aplican cerca de 400 pruebas diarias de este tipo en la ciudad. La próxima semana contarán con 6 000 pruebas de antígenos, que permitirán la entrega de resultados en 15 minutos.