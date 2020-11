Los casos de covid-19 y la tasa de positivos siguen en aumento en Florida

Florida añadió este viernes 13 de noviembre del 2020 cerca de 7 000 nuevos casos de la covid-19 y 73 muertes, manteniendo tanto el repunte del contagio en las últimas dos semanas, como la tasa de positivos, que está por encima del 7 %.

El aumento de 6 933 casos hoy supone el mayor en un día desde el 8 de agosto pasado, sin contar los 7 500 del 1 de septiembre que obedecieron a una acumulación de pruebas en un laboratorio, según el Departamento de Salud de Florida.



El estado, tercero en contagios por detrás de Texas y California, acumula desde el 1 de marzo 870 552 casos y 17 659 fallecimientos.



Las muertes confirmadas en las últimas 24 horas en el sureste de Florida, el foco de la pandemia, incluyen cinco en Miami-Dade, once en Broward y una en Palm Beach.



Miami-Dade acumula 199.072 casos (1 876 más) y 3 706 decesos, Broward 93 514 (857) y 1 581 y Palm Beach 57 361 (454) y 1 620 muertes desde marzo.



La tasa de positividad de las 85 600 pruebas de ayer fue del 7,9 %, mientras el promedio de 14 días es 7,2 % y el de una semana de 7,7 %.



Hay además 3 129 personas ingresadas con diagnóstico de la covid-19 de las 51 542 hospitalizaciones desde el inicio del brote.



En medio del repunte, el condado de Miami-Dade anunció hoy la reanudación de desalojos de viviendas para casos presentados en la corte antes del 12 de marzo tras "una revisión exhaustiva para garantizar una política que sea justa tanto para los inquilinos como para los propietarios".



"La reanudación limitada de los desalojos" estará sujeta a la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. que proporciona alivio federal de desalojo hasta el próximo 31 de diciembre a personas elegibles.



Según esa directiva, que entró en vigencia en septiembre pasado, la falta de vivienda aumenta la probabilidad de que las personas se muden a entornos como refugios, lo que aumenta el riesgo de la covid-19.



En esa ocasión el gobernador Ron DeSantis amplió hasta el 1 de octubre la prohibición de desahucios de arrendatarios y ejecuciones hipotecarias de propiedades residenciales, no comerciales.



Sin embargo, la medida no evitó que los procesos comenzaran en las cortes.



Estados Unidos alcanzó ayer jueves 10 526 906 casos y 242 621 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.