Más casos de covid-19 en Cuenca y se incrementan las camas en UCI

La curva de contagios sigue en ascenso en la capital azuaya. Entre el 10 y 17 de junio del 2020, aparecieron 174 nuevos casos de covid-19. Las autoridades de salud trabajan en el incremento de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El miércoles 10 de junio eran 952 infectados y este miércoles 17 sumaban 1 126, según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP). Los recuperados pasaron de 724 a 889, en el mismo período en Cuenca, y los fallecidos subieron de 41 a 43 en Azuay.



Por esta situación, el hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) habilitó cinco nuevas camas equipadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la atención de pacientes que necesitan respiradores.



Antes de la emergencia sanitaria este hospital contaba con 10 camas en UCI para los pacientes que requerían respiradores por complicaciones de la salud. En la actualidad, son 20 para pacientes covid-19 y otras dos para pacientes con otras enfermedades.

Este 17 de junio del 2020 las autoridades reconocieron la labor de los sanitarios que están en primera línea. Foto: Cortesía Hospital de IESS de Cuenca

De ese número, este miércoles estaban ocupadas 17 camas y según el director del IESS zonal 6, Carlos Orellana, es el número más alto que han tenido durante esta emergencia sanitaria. Además, tienen 52 camas en hospitalización intermedia, de las cuales 42 estaban ocupadas.



Orellana dice que no han colapsado y que las cifras varían a diario porque tienen pacientes que ingresan y otros se van con el alta médica. Por ahora se mantendrán con esos números de camas porque es lo que se puede cubrir con los médicos y enfermeras que disponen.



Durante la presente emergencia alrededor de 30 personas, entre sanitarios y administrativos, de esta casa de salud contrajeron el virus, pero según Orellana la mayoría no se contagió dentro del hospital sino en sus días libres. Casi todos ya están reintegrados a sus actividades.



La actual preocupación de Orellana es que los nuevos contagios que se registran en las últimas dos semanas en Cuenca son de jóvenes, lo que le hace pensar en que no hay solidaridad, voluntad de quedarse en casa, temor al contagio ni distanciamiento social.



Él dice que la propagación incontrolada del virus puede ocasionar el colapso los servicios de salud. Esta mañana el gobernador de Azuay, Xavier Martínez, visitó los pisos de hospitalización de pacientes covid-19 para verificar la ocupación de camas y reconoció a los sanitarios que están en primera línea de atención a los pacientes infectados.



Mientras tanto, el hospital Vicente Corral Moscoso, el otro que atiende los casos de covid-19 en Cuenca, también gestiona la ampliación de ventiladores para su UCI y está por concretarse, dijo su gerente, Iván Feicán.