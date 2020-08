Cerca de la mitad de casos confirmados de covid-19 en Imbabura está en Ibarra

LEA TAMBIÉN

La provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, registró este 16 de agosto del 2020 unos 2 301 casos confirmados de covid-19. Prácticamente, la mitad de afectados se encuentra en el cantón Ibarra, con 1 091 contagiados. Le siguen Otavalo, con 479; Cotacachi (343), Antonio Ante (238), Pimampiro (87) y Urcuquí (63).

Uno de los problemas que enfrentan las autoridades locales para evitar la proliferación del nuevo virus, especialmente en Ibarra y Otavalo, es la presencia masiva de comerciantes informales en las calles. Muchos de ellos no respetan los protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento de 1,5 metros entre una y otra persona, y el uso correcto de la mascarilla.



La aglomeración más reciente ocurrió el sábado 15 de agosto en Otavalo. Ahí cientos de comerciantes realizaron una feria masiva en la calle Modesto Jaramillo, en el centro de la urbe. La acción generó el cuestionamiento de varios ciudadanos y críticas a las autoridades municipales por no desalojar a los vendedores.



Según un comunicado del Gobierno, el registro de casos confirmados de la enfermedad se incrementó en Imbabura. Pasó de 2 125 contagiados a 2 30, del 15 al 16 de agosto. Es decir, el promedio de 50 notificaciones diarias de personas contagiadas aumentó hoy 3,5 veces.



Sin embargo, la información oficial advierte que la variación no tiene relación con un crecimiento significativo de contagiados, sino con un aumento de los resultados de las pruebas de laboratorio que se ingresan al Sistema de Vigilancia Epidemiológica. De ellos, el 10% proviene de las universidades, 35% del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública (INSPI-Quito) y el 55% de los laboratorios privados autorizados.



Durante las últimas cuatro semanas la velocidad de transmisión del coronavirus en Imbabura se ha mantenido constante, sin presentar picos.



El efecto de la actualización de los resultados también será analizado en los siguientes 15 días, de acuerdo con los lineamientos de análisis epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).