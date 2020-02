Primeros casos confirmados de coronavirus en México

LEA TAMBIÉN

México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el nuevo coronavirus, luego de que un hombre en Ciudad de México y otro en Sinaloa (noroeste) , que estuvieron antes en Italia, dieron positivo a pruebas de laboratorio, reportó este viernes el gobierno.

El primer individuo, un residente de Ciudad de México de 35 años, “está en condiciones de salud estable”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa.



“Tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro. Es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo”.



El joven, un caso “índice”, y toda su familia, compuesta por otras cinco personas, “está en aislamiento ” en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó el funcionario.



A partir de este caso, las autoridades sanitarias hicieron un estudio de contactos en el que localizaron “un segundo caso que está en Sinaloa”, noroeste de México, añadió López-Gatell.



“Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel”, que fue confirmado por el laboratorio del sistema de salud regional, prosiguió.



Las pruebas de ese hombre serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, pero “por la asociación epidemiológica con el otro caso, se da ya por confirmado”, apuntó el funcionario.



En Sinaloa (noroeste) autoridades sanitarias iniciaron la búsqueda de los pasajeros que llegaron junto con el hombre contagiado, que son “decenas”, en un vuelo procedente de Ciudad de México, dijo el secretario de Salud regional, Efrén Encinas.



El individuo está aislado, pero si su estado de salud se complica será trasladado a un hospital, agregó.



Brasil fue el primer país de América Latina en registrar un caso de la epidemia, surgida en China y que se expande por el mundo.





Contagio en Italia



En Ciudad de México, el gel antibacterial y las mascarillas ya se habían agotado en una importante cadena de farmacias, que no tenía una fecha para renovar sus existencias, según dijo a la AFP uno de sus vendedores.



Alejandra Bernal, quien trabaja como representante médica de un laboratorio mexicano, ratificó una falta de mascarillas tras un recorrido de trabajo por farmacias.



“Somos demasiadas personas (en Ciudad de México) entonces, yo siento que el contagio se puede propagar en cualquier momento”, dijo Bernal, quien usaba una mascarilla, a la AFP.



López-Gatell indicó que el contagio de los dos individuos, y dos más que están en observación, ocurrió en Bérgamo, Italia. Los otros dos varones, localizados en Ciudad de México y en el vecino Estado de México, están asintomáticos.



“Todo esto parece estar relacionado con un caso, una persona también de nacionalidad mexicana que se encuentra en Bérgamo, Italia, que es el sitio donde estuvieron en la tercera semana de febrero -los cuatro individuos- y donde muy probablemente ocurrieron los contagios”, detalló el funcionario.



Italia es el país más afectado en Europa por el Covid-19, con 17 muertos y 655 contagiados.





'No sabemos cómo nos vaya'



Las autoridades sanitarias de México descartaron, por otro lado, que dos personas que viajan en un crucero ítalo-suizo que está en costas del Caribe mexicano estén infectadas por lo que sus pasajeros desembarcaron este viernes.



El crucero, de la empresa MSC Cruceros, arribó el miércoles a la isla de Cozumel luego de que autoridades de Jamaica e Islas Caimán le negaran el desembarco por temor a un presunto caso de coronavirus a bordo.



El Covid-19 ha provocado la muerte de 2 700 personas en China, donde hay además 78 000 infectados. Fuera del país asiático, hay tres docenas de países con casos confirmados y se han registrado unas 40 muertes debido a la epidemia.



Tres mexicanos que estaban en Wuhan, China, donde surgió el virus, llegaron este viernes a la capital mexicana, procedentes de Bogotá, Colombia, cuyo gobierno los evacuó del país asiático, informó la Cancillería.



Aunque no han presentado síntomas, estarán aislados en sus casas 14 días “como medida preventiva”, añadió el Ministerio.



En 2009, México fue epicentro de la pandemia de gripe AH1N1 que provocó la muerte de decenas de miles de personas en todo el mundo.



“Hemos salido librados de varias cosas (en referencia a la AH1N1) pero ahorita no sabemos cómo nos vaya con el coronavirus”, dijo Jorge Ramos, otro residente de la capital.