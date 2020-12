COE Nacional detalla los casos en que las personas pueden movilizarse; ¿validez de salvoconductos?

Desde este lunes 21 de diciembre del 2020 en Ecuador rige un nuevo estado de excepción y las autoridades anunciaron medidas de restricción debido a una nueva variante del coronavirus que fue detectada en Reino Unido.



Entre las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional están el toque de queda de 22:00 a 04:00 y la restricción de la circulación vehicular particular de acuerdo al último dígito de la placa. Estas medidas se aplicarán durante 30 días.

En la resolución de este 21 de diciembre, el organismo gubernamental señala que estas medidas de restricción de circulación tiene excepciones.



El COE Nacional emitió el listado de los casos en los que no se aplicará la prohibición:



- Servicios de salud de la red pública integral y de la red privada complementaria.



- Seguridad pública, privada, servicios de emergencias y agencias de control.



- Sectores estratégicos.



- Servicios de emergencia vial.



- Sector exportador y toda su cadena logística.



- Prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros.



- Provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización.



- Provisión de medicinas, insumos médicos y sanitarios incluidos su transporte y comercialización.



- Industrias y comercios relacionados al cuidado y crianza de animales.



- Trabajadores de los medios de comunicación.



- Sector financiero.



- Servicio consular acreditado en el país.



- Personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada.



- Actividades relacionadas al sector financiero bancario.



- Funcionarios del Consejo Nacional Electoral.



En caso de que las personas de esos sectores y servicios requieran movilizarse deberán contar con documentos habilitantes como credenciales, guías de remisión, RUC, RISE, señala el COE Nacional en la resolución.





¿Los salvoconductos están vigentes en el estado de excepción?



El Presidente del COE nacional, Juan Zapata, aclaró que los salvoconductos entregados por los gobiernos locales sí podrán usarse en estos días, pero que en la reunión de este 21 de diciembre se decidió dar un seguimiento a la entrega y uso de estos documentos.



Asimismo, recordó que para los sectores que trabajan en la primera línea, estratégicos, de emergencia, salud y otros no es necesario contar con estos permisos para circular.



Circulación por días, según el número de la placa



En cuanto a la circulación vehicular particular, el COE Nacional dispuso que sea por placas en todo el país. Así, el lunes, miércoles y viernes podrán circulan las placas impares y los martes, jueves y sábado las placas pares. El domingo 27 de diciembre circularán impares y el domingo 3 de enero del 2021, las pares.