Christian Viteri dice que Laura Terán y Pamela Martínez enviaban dinero en efectivo para la campaña de Viviana Bonilla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exasambleísta Christian Viteri aseguró al Tribunal del caso Sobornos que desconocía "la licitud" de los dineros que Laura Terán y Pamela Martínez enviaban desde Quito para financiar la campaña de Viviana Bonilla, candidata para la Alcaldía de Guayaquil, en el 2014.

"Lo que supe era que Laura Terán enviaba los fondos al Colegio de Abogados del Guayas. Siempre se retiraba el dinero del Colegio de Abogados", aclaró el exfuncionario en su testimonio, que rindió este jueves 27 de febrero, ante los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, en la Corte Nacional.



Según él, esos montos eran retirados por guardias de seguridad y depositados en las cuentas corrientes que se abrieron para los candidatos a cargos seccionales en Guayaquil.



Viteri agregó que entre el 2013 y 2014 trabajó como coordinador de campaña para Viviana Bonilla. Dijo que él no manejó dinero y aseguró que los temas de comunicación, línea gráfica, sondeos, publicidad y tarimas los coordinaba el Movimiento Alianza País desde Quito. Quienes dirigían estos aspectos, resaltó, eran Vinicio Alvarado y María Augusta Enríquez, antigua asistente de Alvarado que fue sobreseída en este caso por decisión de la jueza Daniella Camacho.

#CasoSobornos | En pocos minutos se reinstalará la audiencia de juicio contra 21 personas, acusadas por la Fiscalía de cohecho. Hoy está previsto que el exasambleísta Christian Viteri rinda su testimonio.



Vía @saritortiz

27-02-2020 pic.twitter.com/WHpjyn5DGp — El Comercio (@elcomerciocom) February 27, 2020



"María Augusta Enríquez me dice que sí hay fondos para la campaña (de Bonilla) y que hable con Pamela Martínez. Yo le llamo (a Martínez) y ella me dice que todo eso debo coordinar con Laura Terán... Yo qué me iba a imaginar que Terán trabajaba para la Presidencia o que tenían una oficina externa en el edificio Concorde. Cuando hablaba por teléfono la señora me decía 'soy Laura Terán del Movimiento Alianza País'", relató Viteri.



El exasambleísta también negó que él haya recibido dinero en efectivo de parte de Martinez o Terán; y sobre las facturas de su estudio jurídico , cuyo cliente es Equitesa, del procesado Pedro Verduga, indicó que se trató de un trabajo lícito, pues tiene una carrera de 19 años como abogado de empresas en Guayaquil.



"Yo no he sido parte del círculo. Por la campaña conocí al vicepresidente (Jorge) Glas; nunca antes había hablado con María de los Ángeles Duarte o con Vinicio Alvarado. Al presidente Correa lo conocí por la campaña, pero solo hablé una vez. No he tenido ninguna relación con ellos... Yo no sabía de la organización y no he ordenado firmar ningún contrato (por obras de construcción)", agregó y, al mismo tiempo, rechazó que en la pericia de la criminóloga Alexandra Mantilla se le haya incluido como parte de una estructura criminal, con Rafael Correa a la cabeza.