Caso Sobornos: audiencia preparatoria de juicio se reinstalará este jueves 31

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La jueza Daniella Camacho ordenó reinstalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de 26 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. La diligencia se llevará a cabo en la Corte Nacional de Justicia este jueves 31 de octubre del 2019, a las 09:00.

Esa información consta en una comunicación enviada a los abogados de los investigados. Las diligencias estaban suspendidas desde el viernes 18 de octubre ya que la jueza Camacho fue recusada por el expresidente Rafael Correa y su exministro Vinicio Alvarado.



El primero señaló que la jueza no era competente para continuar con el caso ya que el juez nacional Édgar Flores (ahora separado de la Corte Nacional) había conocido el caso en primer lugar.



El conjuez Wilman Terán, quien conoció esta recusación, señaló el 25 de octubre que la petición hecha por Correa no procedía ya que no se ajustaba a las 12 causales de recusación que se establecen en el Código Orgánico Integral Penal.



Ese mismo día, pero horas antes, el juez Marco Rodríguez negó la recusación planteada por Alvarado. El magistrado dijo que el exministro no pudo justificar que Camacho no tendía independencia en este caso y que debía ser retirada permanentemente.

Con ambas sentencias, Camacho fue ratificada como jueza del proceso que investiga a 26 personas por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.