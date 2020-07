Tribunal del caso Sobornos aceptó parcialmente los pedidos de Alexis Mera y del empresario Alberto Hidalgo

LEA TAMBIÉN

Luego de que terminara la audiencia de apelación del caso Sobornos, la Fiscalía informó que el Tribunal aceptó parcialmente los pedidos de Alexis Mera, exsecretario jurídico del correísmo, y del empresario Alberto Hidalgo.

En el caso de Mera, el Tribunal aceptó que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular no debía durar 25 años, sino ocho años, el mismo tiempo de la sentencia, que le fue ratificada este lunes 20 de julio del 2020.



Sobre Hidalgo, el Tribunal consideró que su participación en la trama de corrupción no era en calidad de autor, sino como cómplice.



Por esa razón, su sentencia bajó de ocho años de cárcel a 32 meses.



Su abogado, Jorge Acosta, dijo que no está conforme con el fallo y que presentará el recurso de casación, que es la última demanda antes de que una sentencia quede ejecutoriada.



“Él es inocente y no estamos dispuestos de ninguna manera a permitir la privación de la libertad”.



La Procuraduría informó que el Tribunal aclaró cómo se debía hacer el pago de la reparación integral.



A los autores y coautores les ordenó que paguen USD 778 224,01 y los cómplices USD 368 632,43