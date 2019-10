Caso Sobornos: aceptan a trámite recusación contra jueza Daniella Camacho

LEA TAMBIÉN

Un nuevo retraso se produce en el proceso del caso Sobornos 2012-2016. En una boleta emitida la mañana de este martes 22 de octubre del 2019 se señala que se aceptó a trámite la recusación que hizo el expresidente Rafael Correa, en contra de la jueza Daniella Camacho, que lleva el expediente.

Los representantes de Correa, al igual que la jueza Camacho tendrán que acudir a audiencias separadas en las que se resolverá si procede la recusación. Es decir, si la jueza debe apartarse del caso o no. Si la defensa del exmandatario no justifica causales para que la magistrada no continúe, Camacho seguirá al frente.



El sorteo para la recusación recayó en un primer momento en el juez Iván Saquicela. Sin embargo, él no se hará cargo debido a un permiso por vacaciones. Ahora, el trámite lo revisará el conjuez Wilman Terán que ya ordenó que se citen a las partes.



Según el criterio del conjuez, la demanda por recusación cumplió los requisitos establecidos en el Código General de Procesos. Entre estos consta una narración de hechos “como fundamento a sus pretensiones, de manera clasificada y enumerada” que planteó la defensa de Correa.



El abogado del expresidente, Fausto Jarrín, señaló que hasta que se resuelva el pedido, la jueza Camacho no podrá convocar a las partes dentro del caso Sobornos. Hasta la semana anterior, se realizaba la audiencia preparatoria de juicio. El jueves 17 de octubre, la magistrada aceptó que conocía, mediante la prensa, que se habían presentado recusaciones en su contra. Sin embargo, decidió instalar la audiencia debido a que no tenía una comunicación formal. Parte de las defensas de los 26 investigados señalaron que eso podría causar nulidad en lo actuado.