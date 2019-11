El caso de meningitis en estudiante de Guayaquil no es contagioso, según Ministerio de Salud

LEA TAMBIÉN

Una meningitis causada por estafilococo es el diagnóstico de una menor que permanece hospitalizada en una casa de salud privada de Guayaquil. La pequeña asiste a una escuela particular del norte de la ciudad, donde ayer un grupo de padres participó en la desinfección de las aulas por temor a que surjan nuevos casos. Las clases fueron suspendidas.

Sin embargo, este tipo de meningitis no produce epidemias. Así lo confirmó este martes 12 de noviembre del 2019 Wilfrido Torres, responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Coordinación de Salud 8 del Ministerio de Salud. “Es un tipo de meningitis bacteriana pero el comportamiento de esa enfermedad no es altamente contagiosa”.



El especialista diferenció el caso de la menor de la meningitis meningocócica, que suele encender alertas por su alta capacidad infecciosa y elevada letalidad. Estos cuadros más severos son notificados a organismos internacionales. Torres aseguró que han reportado dos casos de este tipo en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), en lo que va del año. Ambos pacientes sobrevivieron.



La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro o meninges. Suele manifestarse con dolor de cabeza intenso, fiebre elevada, rigidez del cuello y síntomas neurológicos como vómitos, confusión, convulsiones y sensibilidad a la luz.



Puede ser causada por bacterias, como el estafilococo. Este microorganismo puede encontrarse en la piel y migrar al cerebro a través de la sangre por alguna herida. Las infecciones de oído son otra probable causa.



La pequeña que sigue bajo observación experimentó los primeros síntomas hace 11 días. La alerta fue notificada como síndrome meníngeo y la Coordinación Zonal de Salud empezó la búsqueda de casos en un rango de 50 manzanas entorno al domicilio de la menor. También se aplicó un monitoreo para identificar esquemas incompletos de vacunación en niños.



La Subsecretaría de Educación de la zona 8 anunció en un comunicado que las actividades en el plantel educativo continuarán con normalidad. “Se aplicaron las medidas de seguridad y los protocolos correspondientes para evitar que más alumnos sean afectados”, aseguró la entidad.



Además explicó que se realizó un cerco epidemiológico, la vigilancia y el seguimiento de posibles nuevos cuadros. “Hasta el momento no se han reportado novedades, lo que indicaría que la estudiante no se contagió en la institución educativa”.