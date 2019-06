Caso Carolina: Jueza interpuso la pena máxima para un adolescente

LEA TAMBIÉN

La máxima pena de ocho años de internamiento institucional (medida socioeducativa) recibió un adolescente, procesado por el delito de violación con resultado de muerte de Carolina, una menor de 15 años de edad, asesinada en Quito.

También hay una orden para que reciba tratamiento psicológico y debe ofrecer disculpas públicas a los padres de la víctima. Además debe pagar USD 4 000 como reparación integral para la familia de Carolina.



La Jueza de Adolescentes Infractores sustanció la condena sobre la base de más de 40 pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores de Pichincha. Esto ocurrió en la audiencia de juzgamiento que se desarrolló el 10 de junio y se reinstaló la tarde de este lunes 17.



Al motivar su sentencia, entregada de forma oral en audiencia privada, se concluyó que antes de la muerte violenta por asfixia, existió agresión sexual.



La noche previa al fallecimiento de Carolina –ocurrida el 26 de agosto de 2018– ella salió con el adolescente hoy sentenciado, señaló la madre de la víctima.

Asimismo, Carolina estuvo con el adolescente en uno de los dormitorios del inmueble donde ocurrió el deceso, según los testimonios presentados durante la audiencia de juicio.



Antes del mediodía del 26 de agosto, se percataron de que Carolina ya no reaccionaba, la limpiaron, cambiaron de ropa y la dejaron en el lote baldío.



Durante el proceso penal, el adolescente procesado no entregó su ADN para las comparaciones genéticas con las muestras recuperadas del cuerpo de la víctima.



Tampoco participó en la reconstrucción de hechos, se negó a entregar su perfil de identidad para compararlo con los videos recolectados durante el proceso y rechazó la práctica de pericias médica, psicológica y de trabajo social. Finalmente se acogió al derecho constitucional al silencio. Es decir: no colaboró con las investigaciones de la Fiscalía.