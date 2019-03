El caso de una bebé que nació 'embarazada' asombra en Colombia

LEA TAMBIÉN

El extraño caso del nacimiento de una bebé embarazada impactó a los colombianos y al mundo entero este lunes 18 de marzo del 2019. La niña nació a las 37 semanas con un feto en su interior.

El nacimiento se registró en Barranquilla, Colombia, y es considerado único en el mundo porque fue detectado antes que la bebé naciera. Distintos medios de comunicación de ese país difundieron la noticia de este caso.



El programa 'Informantes grandes historias' registró el caso y expuso las etapas de esa anomalía que se presentó en el embarazo y que ha sido replicado por medios internacionales.



Mónica Vega, madre de la bebé, supo que el desarrollo de su hija estaba dentro de los parámetros normales de un embarazo. Sin embargo, en los últimos controles los médicos notaron que dentro del pequeño cuerpo de la pequeña crecía una masa similar al que se presenta a un estado de gravidez.



El tejido que creció dentro del cuerpo de la pequeña tenía saco amniótico y cordón umbilical. Tras el hallazgo, la mujer fue intervenida y tuvo que dar a luz a la bebé de forma prematura.



Luego del parto, la bebé fue sometida a una cirugía para extraerle al 'gemelo' de su vientre, el cual no tenía corazón ni cerebro.



El fenómeno, conocido como 'gemelo parásito' o 'fetus in fetu', se presenta en uno de cada 500 000 a 1 000 000 nacimientos en el mundo. Uno de los mayores temores era que la pequeña no resistiera la cirugía, pero ella ya cumplió tres meses de vida.