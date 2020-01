En casas de salud de Sangolquí se mantiene la calma ante el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Las salas de emergencia y de espera de la Clínica San Francisco y del Hospital Básico de Sangolquí lucían con pocos pacientes la mañana de este jueves 30 de enero del 2020. Ningún caso con afecciones respiratorias. Y el personal médico y administrativo trabajaba sin mascarillas.

Eso sí, andan atentos a las noticias generadas de los canales oficiales sobre el coronavirus, aseguró Armín Pazmiño, director médico de la Clínica San Francisco, ubicada en pleno centro de Sangolquí (cantón Rumiñahui).



El especialista mencionó que los protocolos para infecciones respiratorias se generalizaron hace varios años, a raíz de la epidemia de Influenza del 2009 y desde aquel tiempo ya es costumbre entre el personal.



De allí que, no solamente en este brote epidémico (coronavirus) sino cuando hay cambios climáticos y reportes de Influenza A y B, el personal médico tiene el protocolo establecido para atención de pacientes con posibles síndromes respiratorios graves.



Agregó que hay un documento emitido por el Ministerio de Salud con los lineamientos generales para la atención de pacientes con posibles casos de coronavirus, y ese fue socializado a toda el área de salud públicas y privadas.

Hasta el 30 de enero del 2020 el Ministerio de Salud no ha confirmado que existan casos de coronavirus en el país. Foto: EL COMERCIO

Es decir, se define como caso sospechoso a cualquier persona que tenga un síndrome respiratorio grave y que haya estado en contacto con un enfermo confirmado con esa dolencia o haya viajado a las áreas donde el virus es endémico. Cuando se identifica aquello, ese paciente tiene que ir a un área de atención especial y hacerle las pruebas especiales en el Izquieta Pérez.



Hasta el momento no han tenido casos sospechosos, pero sí atendieron -en diciembre- a pacientes con infecciones respiratorias no graves. Además, para los familiares de los pacientes se les proyecta en la pantalla, ubicada en la sala de espera, boletines informativos sobre el cuidado para no expandir los síndromes respiratorios.



Gina Chacón, directora Distrital de Salud Mejía-Rumiñahui, aclaró que no tiene la autorización para dar entrevistas sobre coronavirus; sin embargo, aseguró que todo el personal de los dos hospitales básicos que maneja (Sangolquí y Machachi) y las 18 unidades de salud está capacitado para abordar al paciente con posibles afecciones respiratorias.

El personal médico, agregó la funcionaria, cuenta con las prendas de protección que siempre deben usar (batas, mandiles, guantes, mascarilla, gorros y botas). Y tiene claro el protocolo a aplicarse: lavado de manos, uso guantes y gel antiséptico entre paciente y paciente. Invitó a la ciudadanía a mantener la calma y regirse a medios oficiales.