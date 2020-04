Casas comerciales dan facilidades de pago a sus clientes

LEA TAMBIÉN

Los beneficios de prórroga y refinanciamiento de créditos, por la emergencia, se aplican en varias casas comerciales y tiendas de retail.

En las redes sociales, empresas como Créditos Económicos, La Ganga, Pycca, De Prati y Sukasa han informado a sus clientes sobre medidas para dar alivio a sus clientes.



Créditos Económicos, por ejemplo, anunció que no generará interés por mora mientras permanezcan cerrados los locales, por la emergencia. Además, los clientes que tenían cuotas gratis seguirán manteniendo ese beneficio.

Esta tienda de electrodomésticos ofrece además siete tipos de soluciones de refinanciamiento.



Sukasa, en tanto, informó que debido a la emergencia, desde el 17 de marzo no se ha facturado ninguna cuota nueva a sus clientes.



“Todas esas cuotas se postergan un mes en las mismas condiciones originales. Es decir, no se acumularán con las cuotas correspondientes al siguiente mes. No habrá intereses nuevos”, señaló la firma.



De Prati también decidió que desde el 17 de marzo no se generarán interés por mora.

Julio Armijos, cliente de De Prati, cuenta que en marzo decidió hacer el pago de su deuda a través de canales digitales, no obstante, por la incertidumbre económica, dice que a futuro evaluará si puede seguir priorizando este pago.



La forma de aplicar estos beneficios no se ha regulado, a diferencia de lo que ocurre en el sector financiero, donde la Junta de Política y Regulación Financiera emitió directrices en marzo pasado.



Freddy Carrión, defensor del Pueblo, indicó que se ha reunido con representantes de los locales comerciales para llegar a un consenso sobre cómo aplicar un marco de beneficios de diferimiento y refinanciamiento, como sucedió con las entidades financieras.



Carrión acotó que se ha planteado a los bancos que suspendan los débitos automáticos de cuotas de estos créditos.



Las casas comerciales que otorgan créditos directos suelen entregar a los clientes tarjetas de sus locales; sin embargo, se trata de un instrumento simbólico que no constituye una tarjeta de crédito del sistema financiero, aclaró el buró de crédito Equifax Ecuador.

Según esta firma, hasta el 29 de febrero, antes de la emergencia sanitaria, el retail otorgó USD 294 millones en crédito a 956 937 clientes. La mayor parte de los préstamos se otorgó en Guayas, la provincia más golpeada por el covid-19.



Francisca, de 71 años, vive en Guayaquil y comentó que no recibió el estado de cuenta de marzo para conocer la deuda que mantiene con un local de electrodomésticos.



Esta semana, al llamar al local, Francisca cuenta que le comunicaron que por no haber pagado en marzo y abril, tenía un recargo de USD 47 por mora, además del valor adeudado.



La cliente explica que creyó que al no recibir el estado de cuenta, la cadena le había otorgado una prórroga en el pago de su deuda mensual, como sucedió con otro crédito que tiene, con Pycca.

Andrés Vergara, analista económico, señala que la situación de los comercios que ofrecen crédito directo es diferente a la de los bancos, pues en el retail “están paralizadas por completo las actividades, sin ingresos por ventas y con la obligación de pagar sueldos y deudas a proveedores”.



Vergara considera que no todas las cadenas tienen la posibilidad de dejar de cobrar deudas y añade que el problema es que los clientes podrían ver afectado su historial crediticio y tendrían problemas para acceder a futuros créditos.



En el 2019 Equifax realizó un estudio en el que identificó que el 15% de las personas que solicitaron un crédito en una casa comercial no tenía información crediticia previa; es decir, nunca antes había accedido a un crédito en el sector formal. Según el estudio, cuatro de cada 10 clientes del retail no eran clientes de bancos o de cooperativas.



Vergara indica que este es otro factor que diferencia el crédito del sistema financiero del ofrecido por las casas comerciales, pues este último se otorga con menos requisitos, en algunos casos, solo con la presentación de la cédula.



El crédito del retail suele ser la puerta de entrada para que un cliente luego pueda acceder a una tarjeta de crédito.



Para Mariella Baquerizo, managing director de Equifax Ecuador, frente a situaciones de incertidumbre por la pandemia, se requiere un adecuado análisis de la información de la población que accede al crédito, para conocer cada segmento y crear las estrategias para seguir manteniendo a flote los negocios.