¿Qué es la casación, el último recurso legal que le queda a Rafael Correa antes de que su condena se ejecutoríe?

Al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y a 18 personas más que fueron condenadas por cohecho en el caso Sobornos solo les queda el recurso de casación, antes que la condena se ejecutoríe.

¿Qué es la casación?



A través de esta figura, los procesados quieren dejar sin efecto la condena de ocho años fijados en el proceso penal.



Este 17 de agosto del 2020, el penalista Mauricio Pacheco habló con este Diario y dijo que el Tribunal designado para analizar la casación debe examinar si se cometieron errores al dictar la sentencia.



Los magistrados pueden ver si se aplicó de forma indebida la ley y si se interpretó incorrectamente una norma.



En esta etapa, los jueces solo revisarán el aspecto legal del fallo más no el hecho mismo ni las pruebas.



El 12 de agosto del 2020, cinco días después de que los abogados de los 20 procesados pidieran la casación, el Tribunal de Apelación, conformado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, remitió el expediente y las solicitudes de casación a la Secretaría de la Sala Penal del alto Tribunal.



El siguiente paso es que se sortee el Tribual de Casación. Los magistrados que están habilitados para conocer el caso son Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra.



El resto de magistrados de la Sala Penal ya conoció el caso y no pueden tramitar el pedido.



Los primero que debe hacer el Tribunal es admitir o rechazar la casación. De no ser aceptada se devolverá el expediente al Tribunal que dictó sentencia y la pena quedará en firme.



De ser aceptado el pedido se convocará a una audiencia. Allí, los abogados de las 20 personas deberán argumentar sus pedidos.



La diligencia se desarrollará en un plazo máximo de cinco días después de aceptado el recurso legal.