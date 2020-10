Casa de valores Orión negó una relación con la empresa IBCorp y con el candidato Andrés Arauz

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló en su cuenta de Twitter este domingo 11 de octubre del 2020, que el auto en el que Andrés Arauz -que busca la Presidencia de la República con el respaldo de Rafael Correa- se movilizó los últimos días “es propiedad del socio de Chérrez: Luis Alberto González, presidente de Orión Casa de Valores (antes IBcorp)”.

"No es un delito, pero me parece relevante, pues, si Chérrez no habría tenido conexiones políticas al más alto nivel, resulta imposible de entender lo que hizo", dijo Romo a este Diario.

Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas en la estafa al #ISSPOL



El carro en que Arauz se movilizó los últimos días es propiedad del socio de Chérrez: Luis Alberto González, presidente de Orión Casa de Valores (antes Ibcorp) pic.twitter.com/pjuaXfB1mO — María Paula Romo (@mariapaularomo) October 11, 2020



IBCorp, propiedad de Jorge Chérrez, se encuentra bajo investigaciones, pues según el Ministerio de Gobierno, el Isspol habría sido víctima de una estafa a través de inversiones con esta empresa.



Luis Alberto González, socio controlador de la casa de valores Orión, negó más tarde, mediante un comunicado, la afirmación de Romo.



“Negamos categóricamente la inferencia realizada por la ministra María Paula Romo acerca de que esta empresa estaría vinculada a IBcorp y a las presuntas acciones ilegales con el manejo de valores de Isspol”, señala el comunicado.



La empresa informó que entre el 2009 y el 2012, Luis Alberto González compró las acciones de IBCorp, con lo que la casa de valores cambió de nombre.



“Somos una casa de valores independiente, que tiene clientes institucionales y personales en Ecuador. Nuestro trabajo se ha enfocado más en el sector privado y el de personas, antes que el del sector público”, dijo González.



Sobre el auto que habría sido usado para el transporte de un candidato presidencial según la autoridad de Gobierno, González indica que éste fue vendido en el 2019.



Este Diario buscó una versión de Andrés Arauz, pero no se ha pronunciado sobre el tema.