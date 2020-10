Casa Moeller Martínez busca acuerdo de pago para saldar deuda de USD 4 millones con el Isspol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un segundo grupo empresarial adeuda valores al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), por facturas comerciales negociables que vencieron el año pasado.

Se trata de la empresa Casa Moeller Martínez (CMM), que negoció USD 10 millones en facturas comerciales que fueron compradas por el Isspol. El Isspol solo recibió USD 6 millones, le adeudan USD 4 millones.



Este martes 20 de octubre del 2020, en una rueda de prensa, la empresa aclaró que no se ha podido pagar una parte de la deuda por problemas de liquidez que enfrenta el negocio, en el contexto de la pandemia, y por problemas legales que tiene con una firma extranjera que les provee productos de belleza para comercializar.



Juan Francisco Ospina, representante legal de CMM, señaló que los USD 6 millones de facturas se pagaron a tiempo, pero los USD 4 millones restantes vencieron. De ahí que la directiva del grupo buscó un acuerdo de pago desde noviembre del año pasado con el Isspol.



Según Ospina, la empresa ha enviado varias comunicaciones al Isspol pidiendo acuerdos, pero no ha recibido respuesta.



Las facturas fueron emitidas por CMM y Crisol Comercial actuó como aceptante de los papeles en los que luego invirtió el Isspol. CMM y Crisol Comercial son empresas vinculadas. Willy Alberto Moeller, presidente de CMM es también apoderado de Crisol Comercial.



Esta deuda de facturas vencidas se suma a la que tiene la empresa Delcorp, intervenida por supuestas irregularidades en el mercado bursátil. Delcorp le debe USD 26 millones en facturas vencidas al Isspol.



Ospina dijo que la empresa que representa no puede ser "metida en el mismo saco con otras empresas que han incurrido en irregularidades". Añadió que CMM realizó una actividad bursátil legal y precisó que nunca tuvo intención de estafar o perjudicar al Isspol. "Lo que estamos buscando es un acuerdo de pago, como cuando uno va a un banco, no puedo pagar los USD 4 millones de un solo pago, lo que queremos es un acuerdo para ir pagando de acuerdo a nuestra capacidad", dijo.