Universitarios promueven 'un voto consciente' entre los jóvenes

Jóvenes guayaquileños toman protagonismo para impulsar 'un voto consciente' entre los universitarios, de cara a los comicios del 7 de febrero del 2021.

Estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Casa Grande de Guayaquil impulsan la iniciativa 'Un Cambio Grande', cuyo objetivo es es evitar el ausentismo entre los jóvenes e impulsar un voto responsable.



Anet Cortaza, vocera de la iniciativa, explicó a EL COMERCIO, la tarde de este 28 de enero, que hay preocupación ante el contexto del coronavirus y la proliferación de candidaturas, lo que podría incidir en que muchos jóvenes no acudan a emitir su voto.



"La problemática a corregir y en la que nos estamos enfocando, es el ausentismo. Se ha registrado en algunos medios que es la problemática que existe en un gran nivel, por ello creamos esta iniciativa que es netamente digital".



Afirmó que a través de la cuenta en Instagram @UnCambioGrande se comparte contenido informativo y de reflexión. "Nosotros somos jóvenes de entre 20 y 27 años, de carreras afines de comunicación; nos enfocamos en jóvenes, son nuestro foco".



Cortaza aclaró que esta iniciativa no cuenta con banderas o alineaciones políticas, tampoco busca dirigir a los estudiantes sobre quién es la mejor opción como candidato. "Este movimiento busca empoderar y motivar al futuro del país".



"No se trata únicamente de colocar una raya e irte a tu casa, llamamos a la reflexión porque votar mal se refleja en cuatro años, se refleja en un presidente que no llena las expectativas, sin tener preparación", acotó.



Uno de los ejercicios que se desarrollan en la página de Intagram, por ejemplo, identifica qué tipo de elector es el joven. Se mide el nivel de conocimiento sobre planes de gobierno, ideología política, encuestas, entre otros aspectos.