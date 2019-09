Una casa de la ecoaldea se incendió en la Isla Santay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La madrugada de este lunes 9 de septiembre de 2019 se registró un incendio en una de las casas de la ecoaldea de la Isla Santay, ubicada frente a Guayaquil, Guayas.

La alerta llegó a la 01:30 al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que coordinó la emergencia con el Cuerpo de Bomberos del cantón Durán (Guayas).



El teniente coronel Carlos Montúfar, jefe del Cuerpo de Bomberos, indicó que por el fuego no se registraron heridos, ya que la familia no se encontraba en la vivienda cuando las llamas consumieron la construcción.



También señaló que muchos de habitantes de las 56 cabañas de la ecoaldea de la isla usan velas durante las noches porque las baterías de los paneles solares no funcionan.



“Con los paneles solares las familias tienen energía, pero las baterías ya no sirven entonces los habitantes optan por usar velas para no estar en penumbras durante las noches”, dijo Montufar. Por eso se presume que el incendio fue causado por un vela.

Por el incendio no se registraron heridos. Foto: Cortesía Bomberos Durán

El personal de bomberos junto al departamento de Gestión de Riesgo de Durán evaluó los daños para brindar ayuda humanitaria a los afectados.



La vivienda afectada era de la familia de Petita Domínguez que ahora habita con una vecina. Los damnificados esperan que el Ministerio de Ambiente, que administra la reserva de Santay, reconstruya la casa.



La agrupación Amigos de Santay solicitan también la intervención de la Gobernación del Guayas