Grupo de profesionales de salud y derechos humanos le piden mantener aislamiento a Lenín Moreno

Un grupo de 88 profesionales, académicos de ciencias de la salud y derechos humanos, solicita al Gobierno Nacional que se mantengan las medidas de aislamiento “mientras no exista evidencia epidemiológica suficiente y un consenso social”.

Dicho grupo en el que se cuentan profesionales de universidades como la Andina, UTE, Católica del Ecuador y De las Américas (UDLA), entre otras instituciones de investigación y académicas, envió una carta al presidente de la República Lenín Moreno este martes, 28 de abril del 2020.



La misiva expone la situación actual del país respecto a la emergencia sanitaria ocasionada por el avance del covid-19. En tres puntos se detallan las razones por las que solicitan que todavía no se camine hacia la denominada “nueva normalidad”, con flexibilización de medidas de restricción de movilidad para salir a trabajar.



Para este grupo de profesionales aún no se cumplen las condiciones para decidir el retorno a las actividades productivas. “La evidencia disponible, las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los ejemplos de las diversas medidas aplicadas en diferentes países han devenido en unos puntos mínimos de concenso que deben cumplirse”, se señala en la carta.



La primera consideración para levantar el aislamiento, se indica la misiva, es observar una disminución continuada de los nuevos contagios y mortalidad por el virus. Para el grupo de expertos, los datos que se manejan actualmente generan muchas dudas.



“La inestabilidad de los datos se evidencia con la inclusión de más de 10 000 casos confirmados nuevos durante los últimos días por un aumento de la capacidad de procesar pruebas diagnósticas por parte del Estado”, manifiestan.



La segunda consideración es tener la capacidad de confirmar todos los casos sospechosos. Sin embargo plantean que en el país no se tiene dicha capacidad que implicaría, por ejemplo, el establecimiento y mantenimiento de cercos epidemiológicos; así como el seguimiento de cada caso y sus contactos.



La tercera consideración es que el sistema de salud pueda responder a los nuevos casos. “Hablar de respuestas por cantón es desconocer la desigualdad territorial que existe en el país en la oferta de servicios de salud, y más aún de cuidados intensivos”, se manifiesta en la carta.



La cuarta consideración es que quienes retornen a las actividades productivas cuenten con los elementos de seguridad necesarios. Los expertos ponen en duda esto ya que consideran que no hay insumos de protección suficientes ni para quienes están en la denominada primera línea de atención.



El conjunto de profesionales también manifiesta que el Gobierno debe contar con un plan de protección social para mitigar los efectos del covid-19 y del confinamiento de los sectores más necesitados.



En la carta se dedica un último punto a la falta de procesos participativos en la toma de decisiones. Creen que hay un limitado criterio técnico-científico en las resoluciones que se pueden adoptar.



“Los ataques y el desprestigio a académicos son intolerables bajo cualquier óptica, por lo que exhortamos a las autoridades a detenerlos y en su lugar, generar procesos de diálogo y construcción colectiva”, dice la carta.



El Gobierno Nacional ha anunciado que desde el próximo 4 de mayo empezará una nueva etapa en la emergencia sanitaria. El presidente Lenín Moreno explicó el domingo pasado el sistema de semáforos que se implementará. Además señaló que los COE cantonales serán los encargados de definir el paso hacia los colores rojo, amarillo o verde.



A esta nueva etapa, el Ejecutivo la ha denominado como distanciamiento social. Actualmente, por ejemplo, ya se trabaja en un plan piloto para el retorno a las actividades del sector de la construcción.



Carta abierta al presidente de la República Lenín Moreno: