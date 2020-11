Comandante de la Policía: 'Préstamos quirografarios (entregados a dos altos oficiales) pueden ser inoportunos, pero son legales'

El comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, habla este martes 24 de noviembre del 2020 sobre las altas cantidades que obtuvieron dos altos oficiales de la Institución a través de préstamos quirografarios.

Dos altos oficiales de la Policía (esposos) accedieron en el Isspol (seguro policial) a préstamos quirografarios de USD 193 000 y USD 170 000 cada uno. Se han presentado cuestionamientos. ¿Qué dice el Comandante general de la Policía?

Efectivamente, hemos solicitado información y conocemos que ante información publicada en redes sociales, efectivamente, dos oficiales han accedido a un crédito como lo podemos hacer cualquier funcionario de la Policía. Es un crédito hipotecario de máxima cuantía.



¿Crédito hipotecario?



Es un crédito que tiene una hipoteca, es un crédito que sobre la base de sus ingresos pueden cubrir las cuotas mensuales. Es un crédito autorizado y legal.



¿Pero en la práctica es crédito quirografario?



Es quirografario con hipoteca de un bien como garantía.



¿Entonces los montos de los préstamos están confirmados?



Sí, los créditos existen.



¿Obtuvieron el 9 de diciembre del 2019?



Sí, la información es real.



¿Cómo accedieron a esos montos, cuando la Policía dice que en menor cuantía se puede llegar máximo a USD 35 000?



Mire, hay créditos especiales que se otorgan de máxima cuantía, dependiendo de la capacidad de endeudamiento que tenga el servidor policial. Si la capacidad de endeudarse, sobre la base de sus ingresos, lo permite y si cumple con todos los requisitos se puede obtener el crédito. Lo han obtenido varias personas en esos términos. Eso no es nuevo. Se la ha venido manejando sobre la base de alguna disposición inclusive de la Superintendencia de Bancos. A partir de esto hemos pedido una ratificación y la Superintendencia nos ha enviado un par de resoluciones, considerando los artículos 65,66 y 67.



¿Qué significa?



Con eso hemos empezado a reestructurar el mecanismo crediticio en el Isspol.



Sobre las tasas de interés: se les entregó a 7%. En préstamos de menor cuantía se entrega al 9,15%.



No creo que sea un mecanismo de privilegio. No creo que sea un mecanismo discrecional para pocas personas. Es un mecanismo al que accede la mayoría dependiendo del monto, del tiempo, de la capacidad de pago y de muchos otros factores. Yo no quisiera que se mire esto como un mecanismo de privilegio.



Con respecto a los años se les otorgó a 21 años. En préstamos de menor cuantía, en cambio, se establece máximo ocho años.



Insisto, este es un mecanismo que lo han venido manejando desde hace varios años. Por eso justamente se ha pedido a la Superintendencia una ratificación para ver si nosotros estamos incumpliendo alguna norma.



¿Incumplieron alguna norma?



No se ha violado ninguna norma. Hemos estado actuando con un mecanismo regulatorio, pero estamos corrigiendo en el caso de que la Superintendencia nos indique lo contrario. Ahora, también estamos un poco limitados en los créditos, pero estamos reactivándolos. Es fundamental no solo para la economía del servidor policial, sino también para que también pueda dinamizarse la economía.



¿A la Superintendencia de Bancos también le consultaron sobre los montos entregados a los dos oficiales?



También estamos consultando. Aún no nos han enviado la información, porque son mecanismos sobre los cuales a nosotros incluso nos da más garantía. Prestar a nuestro personal que entrega una hipoteca como garantía, que tiene su cesantía ganada, tiene su pensión de jubilación significa que difícilmente vamos a perder.



¿Entonces están a la espera de ese pronunciamiento?



Sí, y mientras tanto están suspendidos ese tipo de créditos.



¿Créditos como los entregados a los dos oficiales?



Así es.



¿Cuándo suspendieron?



Eso está suspendido desde el inicio de la pandemia y tras los incidentes conocidos en el Isspol (con las inversiones). Después de todo lo sucedido, el interés nuestro es fortalecer, contar con un gobierno corporativo que realmente nos den garantías, que las prestaciones sean efectivas, que las inversiones sean eficientes para los intereses del Isspol, que exista una distribución del poder en los procesos. Ahora, así como hay préstamos de menor cuantía, en el Isspol también hay los de mayor cuantía y esos estaban regulados.



Los de menor cuantía tenían un valor máximo de USD 35 000 para servidores con más de 20 años de servicios y un monto máximo de USD 25 000 para afiliados con menos de 20 años a una tasa de interés de 9%, a un plazo de 96 meses. Pero también teníamos estos préstamos de mayor cuantía con un monto máximo que iba en función de la capacidad de endeudamiento de la persona. No es lo mismo el sueldo de un suboficial que el sueldo de un policía nuevo. No es lo mismo sueldo de un general que el sueldo de un subteniente. Sobre la base de esta capacidad de endeudamiento se otorgaban créditos hasta el 6% o dependiendo de cómo está el mercado iba al 7%. El plazo también se extendía y podía llegar a 300 meses. Es decir, había varios mecanismos para buscar un mejor bienestar para la Policía. Entonces, los préstamos (para los dos oficiales) son absolutamente legales, pueden ser inoportunos, pero no terminan siendo un privilegio, sino que están normados.