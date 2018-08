Sala Penal de la Corte de Justicia de Guayas revocó sentencia contra Carolina Astudillo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dio lugar al recurso de apelación a la sentencia de 17 años y cuatro meses de prisión que pesa sobre Carolina Astudillo por supuesto lavado de activos.

La decisión se la dio a conocer la tarde de este miércoles 1 de agosto del 2018, tras la audiencia de fundamentación que se inició ayer, 31 de julio.



La mujer fue detenida el 29 de diciembre del 2016 y se le atribuyó haber sido la firma autorizada en la cuenta de la que provino la transferencia para la reserva y compra de un terreno de Carlos Pareja Yannuzelli, cuando ella fue secretaria de Carlos Pareja Cordero, quien es también investigado por lavado de activos. La sentencia se efectuó en diciembre del año pasado.



Carlos Sánchez, defensor de Astudillo, comentó tras la audiencia que la Sala reconoció la inexistencia del delito y la inocencia de Carolina Astudillo. Recordó que la Fiscalía no presentó pruebas que acrediten el origen ilícito de los fondos transferidos el 27 de julio del 2011 para la reserva del inmueble.



“No se demostró la participación de Carolina Astudillo, ni del estudio Pareja, en este hecho. Es inocente, nunca fue demostrado que haya sido firma autorizada en esta cuenta, nunca se demostró la existencia de esta transferencia”, dijo.



La fiscal acusadora, Ivonne Proaño refirió unas cortas declaraciones a la prensa. Dijo que –en cambio- se declaró que sí hay delito para Geapronsa, empresa que está sentenciada en las investigaciones por lavado. “Esperemos la sentencia, debidamente motivada por la Sala y Fiscalía conocerá cuál es la fundamentación en derecho que manifiesta la Corte en este momento”.



Sánchez agregó que en el caso de su defendida hubo una acusación con base a un informe de la unidad de Análisis Financiero y Económico que contenía información de un banco de Estados Unidos que no contó con la asistencia internacional penal.



“No existe tal asistencia, nunca pudieron determinar la fuerte de esta información consignada por la agencia policial de la UAFE”, dijo.



La noticia desató aplausos de los allegados de la mujer. Uno de ellos fue su esposo Francisco Martínez, quien lloró tras la finalización de la audiencia. “Estaba muy asustado y solamente estábamos orando con mis hijos, esperando en Dios, pero con mucho temor”, le contó a la prensa.



Carolina Astudilllo no estuvo en la audiencia. Su esposo agregó que espera tener a su esposa en la casa y hacerla atender por el cáncer de piel que padece.



“Ha pasado un año ocho meses para que se reconozca lo visible: la inocencia de mi esposa, me sorprende que la Fiscalía se haya prestado para tal alto de maldad”.



Los familiares y defensa de Astudillo esperan la orden de excarcelación para su liberación. Su libertad podría concretarse hasta mañana 2 de agosto.