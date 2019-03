Familia no descarta que red de trata haya asesinado a Carolina

LEA TAMBIÉN

Detrás de la muerte de Carolina hay preguntas que inquietan a su familia. ¿Fue una muerte natural o un asesinato? ¿Quiénes acabaron con su vida?

Ayer 18 de marzo del 2019, siete meses después de que la joven de 15 años fuera hallada muerta, se iniciaron nuevas diligencias para aclarar el caso: peritos de Medicina Legal exhumaron su cuerpo.

Seis personas se encargaron de extraer el féretro del nicho 55 del Camposanto San Isidro del Inca, en el norte de Quito.



El lacado de la madera había perdido brillo debido a la descomposición de las rosas y los arreglos florales que rodeaban el ataúd. El procedimiento duró una hora. El féretro fue llevado en un patrullero al Laboratorio de Ciencias Forenses.



La idea es realizar una segunda autopsia y aclarar las dudas.

“Hay inconsistencias. Los agentes de la Dinased dijeron que fue una muerte natural, pero eso no está debidamente comprobado”, dice Milton Castillo, abogado de la familia.



Después de revisar el expediente, el jurista sostiene que Carolina fue violada posiblemente en grupo y que en su cuerpo había “cantidades incomprensibles” de alcohol. “Con la autopsia se conocerá más sobre esto, que debía investigarse desde el principio”.



La primera autopsia concluyó que la causa del deceso fue edema pulmonar agudo y pancreatitis aguda hemorrágica.



Pero la madre de Carolina dice que los hechos no son tan simples. Recuerda que el cuerpo de su hija presentaba lesiones en sus órganos sexuales y que en su cara y en el abdomen tenía hematomas. Está segura de que la chica fue asesinada y que detrás hay una red de trata de menores de edad.



La mujer, quien prefiere ser llamada Amanda, cuenta que su hija cambió su comportamiento desde los 14 años, cuando inició una amistad con Christian G. Se fugaba de casa y se volvió rebelde. “Pero no era solo un berrinche, algo muy malo le estaba ocurriendo”.

El cuerpo de su hija fue abandonado el 26 de agosto del 2018 en el Pasaje N614A, en el sector del Comité del Pueblo. En ese tiempo, la joven había mejorado la relación con la familia.



Un video, grabado por una vecina, revela el momento en que cuatro jóvenes arrojaron el cuerpo en una zona baldía. Uno de ellos era Cristian G., alias ‘Careniña’.



Este último, junto a otros dos hombres, fue detenido el fin de semana. La Fiscalía presentó cargos por violación con muerte, cuyas penas van desde 22 hasta 26 años de cárcel.



En este caso también aparecen menores. Ellos no han sido procesados, pero han declarado. Castillo conoció la versión de una adolescente. “Ella indicó a la Fiscalía que no participó de la muerte, pero que alias ‘Careniña’ le pidió que ayudara a deshacerse del cadáver”.



La madre de Carolina supo sobre esa persona antes de la muerte. Empezó a investigarlo cuando descubrió que este hombre incitaba a Carolina para que robara, según las conversaciones que encontró en el Facebook de la menor.

Otras adolescentes le contaron a la mamá que él tenía “enamoradas” solo de 13 y 14 años y que las llevaba a casa de un adulto llamado el ‘Abuelo’, quien supuestamente pagaba por tener sexo con las jóvenes.



El abogado Castillo no descarta que Carolina haya sido drogada o intoxicada con alcohol para luego agredirla sexualmente. Además, cree que no es la única víctima.



La madre señala que su hija salió de casa el 25 de agosto.

Ahora sabe que el último lugar en donde estuvo con vida fue la casa de Christian G.



Ayer, bajo un intenso sol, el féretro fue desinfectado antes de subirlo al patrullero. Los restos ingresaron a una cadena de custodia. Castillo señala que a pesar del tiempo esperan encontrar evidencias que sean útiles. “El problema es que no se indagó a su debido tiempo”.



Víctor Araus era director de la Dinased cuando el expediente de Carolina llegó a esa entidad. Este Diario consultó al oficial y esta fue su respuesta: “Ya no puedo darle ninguna versión de una Dirección que ya no está bajo mi responsabilidad”.



Los hechos

​

25/08/2018

Carolina salió de su casa. Su madre dice que pidió permiso para ir a comer salchipapas con los amigos. “Mami, confía en mí. No me va a pasar nada”, le dijo.



26/08/2018

La Policía encontró el cadáver de la menor de edad abandonado en un terreno baldío del Comité del Pueblo, un barrio ubicado en el norte de la capital.



17/12/2018

La Dirección de Delitos Contra la Vida (Dinased) determinó que la muerte de la adolescente fue natural y que se debía investigar una posible violación.



16/03/2019

Tres hombres fueron detenidos y procesados por violación con muerte. Dos quedaron con prisión preventiva y uno debe presentarse ante en Fiscalía.