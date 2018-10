Embajadora de Venezuela regresará a su país junto a los migrantes que se acogieron al plan 'Vuelta la Patria'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Decenas de venezolanos se congregaron la mañana de hoy, viernes 19 de octubre del 2018, en las afueras de la Embajada de su país ubicada en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, en el norte de Quito. Ellos se acogieron al plan 'Vuelta a la Patria', impulsado por el Gobierno de Nicolás Maduro para repatriar a los migrantes llaneros.

La sorpresa que recibieron es que la embajadora venezolana Carol Delgado será su acompañante. Esto luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara su expulsión tras el conflicto diplomático suscitado ayer entre Ecuador y Venezuela.



Carol Delgado manifestó en los exteriores de la Embajada de Venezuela que: “En menos de 24 horas me estoy retirando del Ecuador, sin embargo me retiro físicamente porque no puede completamente retirarse del Ecuador una persona que ha terminado amando tanto a Guayasamín, amando tanto todas las cualidades extraordinarias del pueblo ecuatoriano, amando la gesta histórica de Manuela Sáenz, pero también de las esclavizadas libertas Nathan y Jonatás. He aprendido de Alonso Illescas, he leído by por supuesto me voy enriquecida por la literatura, la música. He aprendido a tocar pasillo. Y es imposible que me vaya del todo del Ecuador porque lo llevo en el corazón”.



La Embajadora de Venezuela en Ecuador fue expulsada por el Gobierno de Lenín Moreno tras las declaraciones acusatorias del ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, el 17 de octubre del 2018, en las que se refirió a Moreno como mentiroso y dijo que la Cancillería ecuatoriana “infla cifras” sobre el número de migrantes venezolanos que ingresan al país.



El secretario Nacional de Comunicación de Ecuador, Andrés Michelena, respondió a Rodríguez ayer, 18 de octubre, durante una entrevista en radio Democracia y afirmó “creo que a los venezolanos, que nosotros recibimos en el país, este señor (Jorge Rodríguez) los avergüenza. Hay venezolanos queridos y hay venezolanos que avergüenzan como él”.



Horas más tarde, luego de la entrevista de Michelena, la Cancillería emitió un comunicado en el que se daba a conocer la decisión de expulsar a la Embajadora de Venezuela en Ecuador a causa de las expresiones del Ministro de Comunicación venezolano.



Delgado por su parte dijo que la decisión de Ecuador se da en “circunstancias desafortunadas de interpretación de la realidad venezolana que han concluido con este desenlace” y añadió que “entender a Venezuela es complejo y a veces solo se ven las causas simples de los fenómenos, pero Venezuela está inserto dentro de una geopolítica mundial”.



Junto con migrantes venezolanos que se han acogido al plan ‘Vuelta a la Patria’ impulsado por el régimen de Nicolás Maduro para quienes deseen retornar a su país, Carol Delgado abandonará Ecuador antes del mediodía de este viernes 19 de octubre.



Respecto a la migración de venezolanos a diferentes naciones la embajadora de Venezuela expulsada de Ecuador dijo que “tenemos que revisar el tema de la tolerancia y la aceptación de la diversidad, el tema de la migración nos confronta con esos seres humanos que tenemos que llegar a ser. Más compasivos, más comprometidos, tenemos que vernos como seres humanos iguales” también dijo “recuerden que la economía es un péndulo y ha habido momentos en los que la economía del Ecuador ha exigido que el hermano pueblo de Venezuela abrace a la comunidad ecuatoriana”.



La diplomática recordó que “en términos diplomáticos todo continúa normal, el hecho de que salga un embajador no significa que van a cesar los servicios consulares”.

El ambiente en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Quito

​

Delgado llegó a las 10:00 y comenzó a entregar los boletos de avión para los llaneros que se regresan a su nación. Indicó que su salida del país está prevista para el mediodía de hoy.



Delgado dijo que respeta los puntos de vista de las autoridades ecuatorianas, pero hizo un llamado a que se fomente el diálogo. "Siempre he sido muy respetuosa de las decisiones de las autoridades ecuatorianas, tanto en el Gobierno de Rafael Correa, así como de Lenín Moreno. Ecuador ha hecho un esfuerzo extraordinario por potenciar sus políticas públicas".



Añadió que se va agradecida y contenta del Ecuador con la satisfacción del deber cumplido. Se lleva el afecto infinito de los ecuatorianos. Esas declaraciones las dio en medio de los gritos de la gente: "¡alerta! ¡alerta! que camina la espada de Bolívar por América Latina".

De otro lado, los venezolanos se abrazaban con sus familiares antes de tomar el bus que los llevará al aeropuerto de Quito. Otros lloraban y se quejaron de que en Ecuador hubo xenofobia. Tampoco lograron conseguir empleo para sustentar a sus familias.