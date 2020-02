Carlos Vinicio Troncoso: ‘Tasa de mora fue de 10,31% en hipotecarios en el 2019’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Carlos Vinicio Troncoso, gerente General del Banco de los Afiliados.



¿Cuál es el plan del Biess para este 2020?

Es un año de transformación.



¿Eso qué implica?



Esta administración fue designada en agosto del 2019. En los primeros cuatro meses y medio nos concentramos en hacer un diagnóstico de la situación de la institución y ya emprendimos acciones.



¿Cuál es ese diagnóstico?



El Banco fue constituido hace nueve años y básicamente ha operado con el mismo catálogo de cuentas contables que operó la Unidad de Inversión de la Seguridad Social. Es un catálogo incompleto.



¿Eso qué implica?



Implica que la contabilidad termina siendo una contabilidad aproximada, que no es exacta. Es “el corazón del problema” en el banco, porque cualquier negocio debe tener determinaciones claras para registrar los ingresos y egresos, aún más en el banco más grande del país. El banco tiene 43 pasos para llegar a un cierre contable mensual, cuando debería ser un cierre diario automático, como en cualquier banco. De los 43 pasos, el 50% es registro que se hace manualmente. Eso genera cuentas contables poco fiables y transparentes, lo que dificulta mucho la gestión. Ese desorden facilita mucho los errores, las negligencias.



¿Qué tipo de errores?



Por ejemplo, nos preguntamos por qué existe un incremento en la cartera en mora de los hipotecarios. La tasa de morosidad es tres veces superior a la de la banca comercial. Ese aumento es porque no tenemos un sistema de contabilidad y de subprocesos que permita llevar una gestión adecuada.



¿Cuál es la tasa?



La tasa de morosidad a diciembre del 2019 fue 10,31%, la que evidencia un incremento frente al 2018, cuando cerró en 7,8%. Subió porque estamos incluyendo la gestión de cobranza a los patronos que obtuvieron un crédito y no lo pagaron. Esos rubros no venían siendo gestionados dentro de la cartera vencida. Además, hallamos que no había un proceso de cobranza judicial, prejudicial y no habían existido embargos. Por eso se lanzó una campaña denominada ‘Reactívate’, que incluye mensajes, correos y otras estrategias para recordar al afiliado que está cerca el pago de la cuota del crédito. Si hay atrasos también habrá mecanismos de gestión de cobro. Es una rutina saludable que todo banco comercial tiene.



¿Cuántos afiliados están en mora?



Unos 22 000 de los 210 000 afiliados con hipotecarios colocados.



La cartera vencida por hipotecarios en el Biess era de USD 400 millones hasta marzo del 2019. ¿A cuánto asciende ahora?



USD 640 millones.



¿Cuánto ha impactado el deterioro del mercado laboral en la tasa de morosidad de la entidad?



Es indudable que estamos en un estancamiento en el número de afiliados. Además, hay más desafiliaciones que personas que están accediendo al aseguramiento. Y eso se debe, en un altísimo porcentaje, a la pérdida del empleo formal. Esa es una realidad en medio de la cual tenemos que trabajar. Por eso estamos ofreciendo un crédito de hasta USD 90 000 a 25 años, con una tasa del 5,99%. Es una tasa atractiva y contracíclica frente al escenario económico.



¿Cuándo contará el Biess con un sistema contable fiable?



El propio banco había comprado en el 2013 un sistema de core bancario (Data Pro), que opera en el Banco Internacional y otras entidades, que es robusto y del cual no tenemos ningún comentario en términos de sus capacidades. El tema es que se compró en el 2013 y no se ha implementado. Tomamos la decisión de implementarlo de forma inmediata y estamos trabajando en eso. Con ello, esperamos en julio del 2020 ya tener una contabilidad, con un catálogo de cuentas definitivo, fiable y transparente.



¿Cómo quedan los balances financieros?



Hemos firmado los balances con observaciones. Eso significa que la información contable y financiera que se está reflejando en estos balances no necesariamente representa la realidad final del Banco del Afiliado. Incluso encontramos cuentas por pagar, por temas de servicios que se habían contratado y que no se habían cubierto por USD 5,5 millones en el 2019 y que se tienen que pagar y se van a pagar. Además de trabajar en el tema contable, algo que ayuda a entender la realidad que vive la entidad es que desde que se creó ha tenido 13 gerentes generales, 23 gerentes de operaciones y 32 coordinadores jurídicos. Eso explica la inacción. Ahora tenemos 36 funcionarios del nivel jerárquico superior con experiencia para emprender las acciones que estamos llevando en el plan de tres pilares. Estos son: mejorar el manejo contable, la reinstitucionalización y contribuir a la discusión de cómo garantizar la sostenibilidad de la entidad.



¿Qué implica reinstitucionalizar el banco?



El diagnóstico que tenemos evidencia que no existen procesos que soporten lo que necesita un banco. Todas las decisiones deben responder a procesos técnicos. Es la única forma de dar seguimiento a las decisiones que se toman, de contar con indicadores.



¿Los problemas detectados suponen un riesgo para la entidad?



No significa un riesgo en el corto plazo por el tamaño del banco, pero sí en el mediano plazo y por eso se tiene que alinear al banco hacia el profesionalismo y hacia el cumplimiento de procesos.



Hoja de vida



Formación. Tiene título de Administración de Empresas por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y maestría en Administración de Negocios en Troy State University de EE.UU.



Formación. Tiene 25 años de experiencia y ha ejercido funciones directivas en la banca local y en firmas multinacionales y nacionales.