Carlos Velástegui: ‘550 venezolanos ya han aplicado por una visa’

¿Cómo evalúa la aplicación de visas para el ingreso de ciudadanos venezolanos?

Ha sido un inicio de semana bastante activo. Nosotros hemos visto un crecimiento constante de los números de los aplicantes. En Chile y Perú también se han aplicado estos mecanismos y hemos conocido que en las primeras semanas fue bastante lento.

¿Cuántos ya han aplicado por una visa humanitaria (hasta el jueves)?

En este instante tenemos un registro de 550 aplicaciones por parte de ciudadanos venezolanos. El 60% de esas aplicaciones están ligadas con la visa de excepción por razones humanitarias. El porcentaje restante está vinculada con otro tipo de las 20 opciones de visas que da el país.



¿En dónde se han receptado esas solicitudes?

Tenemos alrededor de 30 aplicaciones en Bogotá y un número menor en Lima. La gran mayoría de las aplicaciones se producen en el consulado de Caracas.



¿Deben cancelar USD 50?¿En qué momento?

Cuando está el proceso en trámite y se hace la validación de la información por parte del operario en el consulado, al darle la información le está comunicando que ya está habilitado para hacer el pago.



¿Qué diferencia hay entre una visa humanitaria y la de residencia temporal Unasur?

La diferencia fundamental con la visa de aplicación humanitaria por excepción está dada, por una parte, por el costo. Una visa Unasur cuesta USD 50. En segundo lugar, que pueden presentar un pasaporte que esté caducado, pero que va a ser válido para el Estado ecuatoriano durante los siguientes cinco años. Además, inclusive, pueden ser otorgadas para los venezolanos que habiendo ingresado al Estado ecuatoriano de manera regular, se encuentren irregulares dentro del periodo de regularización que se ha previsto.



¿Si alguien tiene una visa Unasur a punto de caducar, podría cambiarla por una humanitaria?

No podría aplicar. Lo más conveniente es que si ya ha tenido una visa temporal Unasur podría ser que el ciudadano pueda optar por una visa de residente

¿Y se sigue entregando todavía la visa Unasur a pesar de que Ecuador ha renunciado a ese tratado?

Es un acto unilateral del Estado ecuatoriano. La condición de pertenecer o no a la Unasur es un hecho que no afecta a la condición de haber generado ese beneficio a los nacionales de los países que siguen siendo parte de Unasur.



¿Cuánto tiempo toma la entrega de la visa humanitaria?

En este momento no podríamos medir exactamente, pero calculamos que tranquilamente podría encontrarse entre unas dos o tres semanas. Depende mucho de la disposición del usuario en concurrir, llenar el formulario, entregar los documentos, acudir a una entrevista y en concluir el trámite.



¿El hecho de que Ecuador no reconozca como legítimo al Régimen de Nicolás Maduro podría incidir en este proceso?

Estamos hablando de un proceso humanitario dirigido a los hermanos venezolanos, no es un proceso político. No tiene una afectación en el sentido de la gestión consular. Estamos procediendo de la misma manera que lo han hecho otros países como Chile o Perú.



¿Por qué esto se aplica ahora este plan y no se lo hizo antes?

Los procesos migratorios son dinámicos, son procesos que van cambiando en las condiciones y que hacen que no sea fácilmente predecible cuál es la lógica del migrante.



Hay quienes advierten que esto podría incrementar el uso de pasos ilegales...



Es una realidad que viene concomitante con todos los procesos de los países que solicitan la visa. La propuesta del Gobierno ecuatoriano va dirigida a que el ciudadano venezolano comprenda el acto que ha dado el Estado al facilitar una visa específica que lo que está proveyendo es certeza, seguridad y, sobre todo, un ingreso regular al país para que pueda insertarse



socioeconómicamente sin ninguna dificultad. El momento que haya la socialización adecuada, esperamos que aquellos casos que puedan haberse producido o producirse de ingresos irregulares, se reduzca a lo mínimo.