Ministro de Hidrocarburos dijo que transportistas usarán una tarjeta para el subsidio a gasolinas

"El subsidio son USD 0,37 por galón por 270 galones. Ese sería el monto mensual de subsidio al que tendrían derecho los taxistas". Para transporte pesado y transporte público (interparroquial, intercantonal e interprovincial), el monto aún está por definirse.

El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aseguró que el Gobierno planea implementar un sistema de tarjetas para cargar cupos mensuales de subsidios para los transportistas. El sistema será utilizado en las gasolineras del país, dijo Pérez en una entrevista transmitida por Teleamazonas la mañana de este jueves 27 de diciembre de 2018.



Con esa tarjeta, aseguró el Ministro, "cada uno de los beneficiarios irá a la gasolinera, la pasará y se descontará el cupo. Una vez que llegue a cero el saldo, los transportistas ya pagarán el precio de venta al público sin subsidio".



"Hubiésemos querido usar otro tipo de mecanismos", reconoció Carlos Pérez: "como tener surtidores especiales en las gasolineras, pero no hemos tenido la colaboración de los gasolineros. No se les pedía ningún tipo de control a ellos; simplemente que tengan surtidores especiales para combustibles subsidiados utilizando el mismo tanque". La medida, sin embargo, no pudo ser implementada.



Pérez aseguró además que tendrán derecho a este subsidio quienes se encuentren dentro de las bases de datos de transportistas que maneja el Estado. "Tenemos dos bases de datos: una que se les ha pedido a los gremios que nos den de sus asociados. Nosotros vamos a comparar esto con la nuestra de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) y validar los nombres de las personas de quienes tendrían derecho. Básicamente, la placa del vehículo es la que tendría derecho al beneficio", dijo.



Para sacar su respectiva tarjeta, los transportistas deberán "acercarse al Banco del Pacífico una vez que esto esté establecido y retirar su tarjeta para poder hacer uso de esto. Los taxistas nos han pedido que se les dé el plazo de estos días para implementar el sistema".



El Ministro mencionó además que desde el Gobierno se impulsará una reforma a la Ley de Hidrocarburos para terminar con el monopolio estatal en la importación de hidrocarburos (sin subsidio). "Hasta ahora Petroecuador es el único autorizado para importar. Estamos introduciendo en una ley económica urgente la posibilidad de que cualquier persona jurídica pueda importar combustibles. Obviamente tendrá que tener el sistema para almacenar, etc. Pero también podría utilizar el sistema de Petroecuador previo el pago de una tarifa. Tendrán que cumplir, obviamente, las normas técnicas de seguridad".



"Mientras sea precio internacional, el Estado ya no tiene que controlar nada porque ellos venden al precio que compran", justificó Pérez. "Cuando está subsidiado, ahí sí tenemos que controlar. Cuando es mercado libre, la empresa puede importar todo lo que quiera y venderle a quien quiera". Sin embargo, el Ministro matizó que "hay que controlar la balanza comercial; que no haya más importaciones que exportaciones porque ahí habría flujo de divisas hacia fuera".