Carlos Ochoa se defiende en un video que publica en redes sociales

Carlos Ochoa Hernández, exsuperintendente de Información y Comunicación (Supercom), reapareció este martes, 12 de marzo del 2019, en un video publicado en la red social Twitter.

En el video dice: "Compatriotas. La justicia se basa en dos principios, la presunción de inocencia por un lado y el debido proceso por otro. En mi caso ambas han sido violadas flagrantemente por esta Fiscalía, se me acusa de falsificar la ley para sancionar medios sin una sola prueba, es más, se desconocen dos criterios anteriores de esta misma Fiscalía que disponían el archivo de la causa por falta de méritos.



Como consta en el proceso ni ordené, ni dispuse, ni autoricé ningún cambio en la ley, primero porque no me corresponde, segundo porque en el caso de la impresión de la edición de bolsillo con un error de transcripción me enteré de ella en el momento de la entrevista con diario El Universo, como queda claramente especificado al final y que hoy editada está siendo utilizada en mi contra.



Resulta increíble por decirlo menos que hemos utilizado una edición de bolsillo para sancionar medios, cuando todos y cada uno de los proceso y resoluciones se enmarcan en la ley inscrita en el registro oficial ... es tan clara, compatriotas, la falta de evidencia que la propia Interpol, negó ya en su momento, a la justicia ecuatoriana la orden de detención emitida en mi contra por considerar que se trata de una clara persecución política.



Violar los derechos de las personas también es corrupción y recuerden, no hay peor complicidad que el silencio cobarde".

El exsuperintendente aparece luego de que a finales de enero anterior dejó el país para solicitar asilo en Bolivia, tras conocer que un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra él, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento.



Carlos Ochoa está acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación y de presuntamente alterar un texto para sancionar a medios. Es procesado por supuesta falsificación y uso de documento falso y se lo indaga por la publicación de 300 000 libros de bolsillo de la Ley Orgánica de Comunicación en los que se modificó parte del texto.



El video tiene una duración de un minuto y 58 segundos donde Ochoa explica brevemente su situación.