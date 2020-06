Carlos Luis Morales forjó su vida política durante 14 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras hacer historia en el arco de Barcelona y la Selección, Carlos Luis Morales forjó desde el 2006 su vida política, con base en la provincia del Guayas.

Ese año llegó al desaparecido Congreso Nacional, como diputado por Guayas en representación del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Tenía 41 años de edad. Luego, en el 2012, se unió al movimiento Centro Democrático, cuyo líder es el exprefecto Jimmy Jairala. Ahí fue asesor del área deportiva en la Prefectura.



En el 2014 alcanzó una concejalía en Guayaquil con la alianza Centro Democrático-Alianza País. Sin embargo, dos años más tarde decidió separarse de la organización política de Jairala por desacuerdos en el respaldo que él daría a Paco Moncayo. Desde entonces, actuó como independiente hasta el 2018, cuando renunció para ser candidato a la Prefectura del Guayas con el Partido Social Cristiano (PSC).



Su postulación fue lanzada el 30 de agosto del 2018. Ese día, en su discurso, aceptó que se había equivocado al pertenecer a la alianza correísta.



“Sí, me equivoqué al vincular y confiar en ciertas personas que a mi juicio no supieron hacer realidad los anhelos del pueblo (…) entendí que debía dar un paso al costado, desvincularme de una visión totalmente equivocada, y sumarme a una visión correcta”, dijo.



Tras ganar las elecciones, con el 49% de los votos, afirmó que trabajaría para convertir a la provincia en el Gran Guayas.



No obstante, un año después -en el marco de la pandemia- se le abrió una investigación por supuesto tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos. El propio Morales había denunciado a dos hijastros por supuesta corrupción. Por este caso, Morales llevaba un grillete.



El propio partido que lo auspicio, el PSC, le abrió un proceso para la remoción del cargo. La denuncia la presentaron con un respaldo de 23 de 33 consejeros, con lo que había la mayoría para proceder a una destitución. El pasado viernes 19 de junio, se conformó la Comisión de Mesa que trataría el tema.



Sin embargo, un día después Morales afirmó que no le avergonzaba tener un grillete en el tobillo, “porque no he hecho absolutamente nada”. Ese día visitó Balao y Naranjal para supervisar varias obras.