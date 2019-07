Exfiscal Carlos Baca Mancheno comparece por caso de aportes ilícitos para Alianza País

LEA TAMBIÉN

Carlos Baca Mancheno acudió la mañana de este lunes, 15 de julio del 2019, a la Fiscalía General del Estado para entregar su versión sobre el caso ‘Sobornos 2012-2016’, en el que se investiga una supuesta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

El exfiscal debe explicar sobre un pago de USD 100 000 para la campaña Rafael Contigo Siempre, desembolsada el 9 de agosto del 2016, cuyos fondos habrían sido los aportes de contratistas estatales para el movimiento Alianza País.



Esta campaña fue dirigida por la actual parlamentaria Andina, Pamela Aguirre, quien también fue llamada a rendir versión.



El nombre de Baca aparece en el archivo Verde Final, que fue extraído por la Fiscalía de la computadora de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez. Ambas se encuentran detenidas.



Sobre esto, el exfuncionario hizo una corta declaración y adelantó que no se pronunciará más sobre el tema.



“En este caso he sido convocado por la Fiscalía para rendir una versión sobre una mención falsa que se ha hecho sobre mi nombre. He venido, he cumplido mi obligación ciudadana, y no me voy a pronunciar sobre otros temas…”.