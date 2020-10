Carlo Acutis, adolescente de 15 años que 'predijo' su muerte será beatificado por el papa Francisco

LEA TAMBIÉN

Carlo Acutis, un joven católico italiano de 15 años que murió en Monza el 12 de octubre de 2006 a causa de una leucemia mieloide crónica, va a ser beatificado el 10 de octubre del 2020 en Asís. Se le atribuye el milagro de la curación de una enfermedad terminal a un niño de nacionalidad brasileña.

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, por cuestiones laborales de sus padres, pero retornaron a Italia cuando tenía 6 meses de edad. Carlo era hijo único de una familia acomodada de religión católica, pero no practicante.



En Milán, desde aproximadamente los 3 años y medio pidió a su madre que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús, recogía flores de los parques de Milán, para llevárselas a la Virgen, según una publicación del portal web Infobae.



Carlos pidió a su familia hacer la primera comunión cuando tenía 7 años y su vida transcurría entre sus estudios, juegos y actividades para ayudar los más necesitados. Varios medios han hecho eco de la vida del católico italiano donde resaltan que desde su niñez repartía comida a las personas sin hogar en las calles, era voluntario de en comedores sociales y visitaba las iglesias de todos los lugares que conocía.



El adolescente era catequista de manera presencial y virtual, por lo que se le conoció como el 'ciberapóstol de la Eucaristía'. Le gustaba la informática por lo que utilizó los medios digitales para llegar a cientos de personas a través del Internet.



Realizó un proyecto informático para los cristianos, creando una exposición sobre milagros eucarísticos que viajó por todo el mundo. Antes de su muerte confesó: “Quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No quiero hacer el Purgatorio, quiero ir directamente al cielo”, según recoge el portal Vatican News.



En 2006, en un video predijo su muerte, anunció su triste final. “Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir”, decía frente a la cámara, mientras miraba al cielo. En octubre del mismo año fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda, entró el coma y falleció el 12 del mismo mes y pesando 70 kilos.



El cuerpo de Carlo Acutis fue enterrado en Asís por expreso deseo suyo y permanece incorrupto y con todos los órganos desde su fallecimiento hace ya 14 años.



"Se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos", explicó Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rector del 'Santuario della Spogliazione' de Asís en el que está enterrado Carlo Acutis.



Al adolescente se le atribuyó la milagrosa curación en 2010 de un niño brasileño con una enfermedad irreversible del páncreas que se curó tras tocar una reliquia suya en la capilla de Nuestra Señora Aperecida, en Campo Grande de Mato Grosso del Sur (Brasil), en compañía de su abuelo.



El 21 de febrero de 2020 el papa Francisco aprobó el milagro atribuido a Carlo Acutis, facilitando entonces su beatificación. La tumba de Carlo Acutis en Asís se ha abierto al público hasta el 17 de octubre, para que los fieles puedan acudir en peregrinación para ver el cuerpo incorrupto del santo que viste un pantalón jens, zapatillas, una camiseta y una chompa. El corazón del joven será exhibido como reliquia en la Basílica Papal de San Francisco de Asís.



El sábado 10 de octubre se llevará a cabo la ceremonia en Asís para su beatificación y con las pertinentes medidas de distanciamiento social y mascarillas.



La madre de Carlo, en una entrevista difundida en aciprensa, señaló que su hijo intercedió por ella, y quedó embarazada de los gemelas, Francesca y Michele, que ahora tienen 9.