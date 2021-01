Caridad Vela dice que el presidente Lenín Moreno respalda ‘cien por ciento’ al Ministro de Salud

La secretaria de Comunicación, Caridad Vela, afirmó que el presidente Lenín Moreno respalda al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, luego de que surgieran varios pedidos de renuncia ante las críticas por el manejo del proceso de vacunación contra el coronavirus en el país.

En una entrevista en Radio Sucesos, la mañana de este 26 de enero del 2021, la funcionaria dijo que hay cosas que no dejan contentos a todos, en referencia a la vacunación en un geriátrico de Pichincha y en el que residirían familiares del ministro.



"¿Por qué el hospital de los Valles antes que el hospital, me invento, de Puembo, porque geográficamente el hospital de los Valles está antes que el hospital de Puembo? ¿Por qué el centro geriátrico del hospital de Los Valles antes que un centro geriátrico público? Porque no le estamos preguntando a la gente si es que paga arriendo o no, si es que tiene dinero o no", justificó.



Ante la pregunta del periodista Milton Pérez, sobre si el presidente respalda al ministro Zevallos, Vela respondió: "cien por ciento, el presidente y todo el gabinete".



La reacción de la secretaria surgió un día después de que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, exigiera la renuncia del Ministro. Incluso, hasta el mediodía de hoy, en Twitter es tendencia la etiqueta: #RenunciaMinistroZevallos.



El defensor del Pueblo había solicitado al presidente Moreno la "remoción o sustitución del Ministro de Salud por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de vacunas contra la covid-19".



Carrión, en el oficio dirigido al mandatario, indicó que la entidad ha recibido una serie de denuncias sobre la irregularidad y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras 8 000 dosis de vacunas contra el covid-19, que "no han respetado el protocolo de priorización que exige el país en estos momentos de incremento del contagio y de muertes debido a esta pandemia".



Vela también fue consultada sobre la cantidad de vacunas que llegarán esta semana al país. Vela respondió: "no tengo la menor idea, estoy en Washington". Agregó: "la verdad soy muy honesta, no tengo la información y si es que no tengo la información es que probablemente no hay llegada de vacunas esta semana".