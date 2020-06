El 31 de mayo quedará vacante el cargo de Irina Moreno en la Misión de Ecuador en la ONU

LEA TAMBIÉN

El próximo domingo 31 de mayo del 2020, quedará vacante el cargo de Irina Moreno como consejera ante la Misión Permanente de Ecuador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. La hija del presidente Lenín Moreno dejará ese cargo, después de seis años de ejercicio. La Cancillería todavía no ha informado quién será su reemplazo.

Irina Moreno presentó su renuncia al cargo, con el carácter de irrevocable, a través de un memorando remitido desde Nueva York al jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia, con fecha 27 de mayo de 2020.



En el documento no detalla los motivos de su renuncia, pero la funcionaria hace un recuento del trabajo que desde abril de 2014 hizo en esta misión diplomática.



"Mi formación y experiencia laboral previa me permitieron poner al servicio del país mis conocimientos para poder representar los intereses nacionales en los ámbitos de salud pública global, reducción de riesgos de desastres, desarrollo y derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad, consiguiendo importantes logros para el Ecuador en esos espacios", refiere.



En su momento, el Primer Mandatario aseguró que no ha designado a ningún familiar suyo en cargos públicos y rechazó las críticas contra su hija, de quien destacó su preparación y que habla cinco idiomas.



En su carta, Irina Moreno señala:



"Señor Canciller.



Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de presentar mi renuncia, de carácter irrevocable, al cargo de Consejera ante la Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York, efectiva el 31 de mayo de 2020.



Como es de su conocimiento vengo desempeñando la función de Consejera desde abril de 2014. Este trabajo me ha dado la oportunidad de representar a mi país y ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Mi formación y experiencia laboral previa me permitieron poner al servicio del país mis conocimientos para poder representar los intereses nacionales en los ámbitos de salud pública global, reducción de riesgos de desastres, desarrollo y derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad, consiguiendo importantes logros para el Ecuador en esos espacios.



La Misión principal de las Naciones Unidas es buscar soluciones pacíficas para las diferencias. En estos años he aprendido y entendido que el diálogo, la tolerancia y la empatía son los únicos caminos que nos pueden llevar a un mejor futuro. Los que hemos tenido el honor de servir en el ámbito diplomático multilateral hemos experimentado en nuestras negociaciones en el pleno o los distintos foros o comités que no existen verdades absolutas, que los argumentos que aparentan ser irrefutables tienen muchas veces

variables refutables, que las percepciones no son las realidades, y que las múltiples situaciones adversas pueden ser resueltas, entendiendo que los puentes deber ser siempre construidos y no destruidos para que el diálogo siempre impere.



Visibilizar y trabajar a favor de las poblaciones en estado de vulnerabilidad ha sido y será siempre el motor de mi vida laboral. En estos años tuve la oportunidad de servir a Ecuador, mi país, con profesionalismo, compromiso y entrega, como podrán atestar mis superiores y colegas con los que he tenido el honor de trabajar, y como consta en la documentación de mi ficha personal que reposa en la Cancillería a su digno cargo.



Agradeciendo la atención y solicitud que se dará a la presente, aprovecho la oportunidad para desearle los mejores éxitos en sus funciones".