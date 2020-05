Cargamento de combustible parte desde Irán hacia Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al menos un tanquero que transporta combustible cargado en un puerto de Irán zarpó hacia Venezuela, según datos de rastreo de buques de Refinitiv Eikon, lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina del país sudamericano.

El buque Clavel de bandera iraní pasó el miércoles 13 de mayo del 2020 el Canal de Suez tras cargar combustible a fines de marzo en el puerto de Bandar Abbas, en Irán, según los datos.



El embarque marca la más reciente señal de cooperación entre las dos naciones socias de la OPEP, cuyas industrias petroleras están sujetas a sanciones por parte de Estados Unidos.



Desde abril, varios vuelos desde Teherán han suministrado materiales a Venezuela para reanudar la unidad de craqueo catalítico de la refinería de Cardón, operada por la estatal venezolana Pdvsa y con capacidad para procesar 310 000 barriles por día (bpd).



La red venezolana de refinación, de 1,3 millones de bpd de capacidad, se ha derrumbado en los últimos años debido a falta de inversión y mantenimiento bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El año pasado, Estados Unidos sancionó a Pdvsa como parte de los esfuerzos de Washington por presionar la salida de Maduro del poder.



El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los envíos de Irán. Pdvsa y el Ministerio de Petróleo de Venezuela tampoco respondieron a solicitudes de comentarios.



Otras cuatro embarcaciones del mismo tamaño, todas de bandera iraní y cargadas con combustible en o cerca de Bandar Abbas, están a punto de cruzar el Océano Atlántico después de pasar el canal de Suez. Todavía no han establecido sus destinos finales, según los datos.



Pero una de ellas, Fortune, aparece en una lista de embarques programados para ingresar a puerto venezolano, según una persona con conocimiento del asunto.



Políticos de la oposición dijeron que habían recibido información de que los cinco embarques se dirigían a Venezuela.



"Ojalá sirvan a aminorar el padecimiento. Pero el problema de la gasolina en Venezuela no es coyuntural, es estructural", dijo el diputado opositor Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional.