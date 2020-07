En la Estación Cardenal de la Torre, sur de Quito, se construyó un parque lineal

LEA TAMBIÉN

En la Cardenal de la Torre, en el sur de Quito, hay un mejorado espacio verde y canchas. Se trata del parque lineal construido como parte de las obras que se realizan en las 15 estaciones que componen la Línea 1 del Metro.

La mañana de hoy, el alcalde de Quito,, Jorge Yunda y el gerente de la Empresa Metro de Quito, Edison Yánez, entregaron ese espacio a la comunidad. Yánez dijo que esta es la primera 'Zona Metro' que ha sido construida en su totalidad.



El parque línea tiene 13 725 metros cuadrados. Consta de siete canchas, zonas verdes y espacios para caminatas con accesibilidad universal. Desde ese porque también se podrá acceder a la estación del Metro que lleva el mismo nombre.



Como parte de la obra también se soterraron cables y se intervino el sistema de alcantarillado. Además se repuso la iluminación de todo el parque.



Yunda habló del cuidado que requerirá el parque. “Tenemos la alta responsabilidad de que no le ‘grafitiemos’, de respetar al adulto mayor y de que no lo ensuciemos”, dijo el burgomaestre.



El Alcalde de Quito también se refirió al financiamiento del Metro. Señaló que quienes más tengan pagarán “un poquito más" y los no tengan no pagarán nada. “Estamos trabajando para que sirva a la ciudadanía con una tarifa cero. Todos quienes habitamos el Distrito Metropolitano vamos a poner nuestro granito de arena”, manifestó Yunda.



En el parque, el Municipio invirtió USD 240 000. Se prevé que esta obra beneficie a cerca de 50 000 habitantes de barrios como Promoción Familiar, Quito Sur, Calzado, El Recreo, entre otros.



Metro de Quito informó que la obra tiene un 95% de avance en su proceso constructivo. Una vez que eso finalice, se planea el inicio de la etapa de preoperación, con las pruebas de todos los subsistemas para luego iniciar la operación comercial.