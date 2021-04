En Carchi preocupa la situación de migrantes que no tienen lugar donde hospedarse durante el toque de queda

Funcionarios de la Intendencia del Carchi, Policía Nacional y Agentes de Control municipal realizaron, este jueves 22 de abril de 2021, un operativo en espacios públicos de la ciudad de Tulcán.

Según la intendenta Genny Tapia, en los parques y plazas en donde usualmente hay presencia de ciudadanos extranjeros explicaron las medidas, como el toque de queda, que entrará en vigencia desde las 20:00 de mañana viernes 23 de abril hasta las 05:00 del lunes 26 del mismo mes.



Carchi es una de las 16 provincias del Ecuador en donde regirá el estado de excepción focalizado. La funcionaria indicó que se coordina con organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de movilidad humana para que ayuden a los migrantes que no tienen un lugar en donde hospedarse.



Las autoridades de la Intendencia del Carchi, Municipio de Tulcán, Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen previsto reunirse esta tarde para coordinar los operativos que desarrollarán durante el fin de semana.



Para Tapia, los puntos más críticos relacionados al control han sido las fiestas clandestinas y el cruce de personas por los pasos no autorizados que existen en la frontera entre Ecuador y Colombia, o viceversa. En estos temas se reforzará la vigilancia.



Las medidas tienen que ver también con el aumento de pacientes en el hospital Luis G. Dávila, de Tulcán. El gobernador del Carchi, Oscar Ruano, indicó que Unidad de Cuidados Intensivos está llena y que hay 30 personas en cuidados intermedios y 30 en área de hospitalización.

En la capital del Carchi los locales comerciales que brindan atención al público laborarán con el 30% de su capacidad de aforo. Mientras que hasta este día trabajan con el 50%. Unos 80 Agentes de Control municipal laborarán por turnos para vigilar que las medidas dispuestas por el COE nacional se cumplan.