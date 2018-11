Carchi demanda atención frente a la crisis económica

LEA TAMBIÉN

Los sectores productivos, gremios y políticos del Carchi, entre otros, paralizaron ayer, 26 de noviembre del 2018, la provincia fronteriza de 07:00 a 22:20.

La protesta fue liderada por el Comité Cívico para al Reactivación Económica de la provincia fronteriza. Jairo Pozo, líder de esta organización que aglutina a los gremios, sectores productivos, barrios, entre otros, aseguró en la mañana que la protesta fue la respuesta al abandono estatal. Aseguró que la provincia está sumergida en una crisis económica.



La medida de hecho se suspendió tras una reunión entre los dirigentes del Carchi y Paúl Granda, secretario de Gestión de la Política del Gobierno. La cita a puerta cerrada se inició a las 18:00.



La delegación provincial fronteriza estuvo dirigida por Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico para al Reactivación Económica del Carchi, organización que lideró la protesta. Uno de los 12 puntos del pliego de peticiones para el Gobierno central es que el presidente Lenín Moreno llegue a Tulcán y realice una reunión con sus ministros y los dirigentes carchenses, para buscar una salida a la crisis económica que afecta a esta localidad.



Según Pozo, la crisis económica de la provincia no se ha superado. Los subsecretarios y ministros nos hicieron muchos ofrecimientos, pero no se cumplen”.



Uno de ellos es la realización de un gabinete presidencial, con la participación de los sectores productivos de la localidad fronteriza, para buscar alternativas a la crisis económica carchense.



Ante el supuesto abandono, elaboraron un pliego de peticiones para el Gobierno central. La mayoría de demandas, que son 12, gira en torno a temas económicos.



Entre otras cosas exigen que se elabore y apruebe el reglamento a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, que está en vigencia desde mayo pasado.



Piden que la norma secundaria se concrete en un plazo máximo de 90 días.

También, la exoneración del pago a los impuestos a la importación de equipos insumos, maquinarias y repuestos de vehículos para los sectores productivos de esta provincia. Además, establecer, un fondo permanente para líneas de crédito.



La paralización provincial se concentró a lo largo de la carretera Panamericana y en el puente de Rumichaca, que conecta a Ecuador y Colombia. En este último punto se ubicaron los dirigentes de la medida de hecho. Entre otros asistieron el prefecto Guillermo Herrera y los alcaldes Julio Robles, Tulcán; Lenin Carrera, de Espejo; y Jorge Angulo, de Bolívar.



Las autoridades incluyeron en la lista de pedidos la devolución inmediata y directa de los valores adeudados por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los gobiernos autónomos descentralizados.



A la protesta también se unieron los transportistas. Con taxis y camiones bloquearon las vías principales, por lo que la circulación vehicular prácticamente fue nula ayer por esta localidad.



El pliego de peticiones es una mezcla de exigencias de todos los sectores.

Los profesionales del volante, por ejemplo, propusieron que se solicite a la autoridad de tránsito la revisión de las sanciones, que califican de “exageradas”. Y se pidió el indulto a las personas acusadas de ingresar al país mercadería ilegal.



Para Jaime Bastidas, expresidente del Comité Cívico, las acciones aplicadas anteriormente por el Gobierno, como la declaratoria de zona deprimida o la aplicación de la canasta comercial no dieron los resultados esperados.



En el primer caso, asegura, se exoneró el pago del anticipo al impuesto a la renta, pero solamente durante un año. Luego se perdió este beneficio y la crisis continuó. La canasta permitía traer productos de Colombia libres de impuestos y venderlos en Carchi a un precio menor al ofrecido en el resto del país. Este mecanismo estuvo vigente hasta junio del 2017.



Los comerciantes consideran que están peor que antes, frente a la permanente devaluación del peso frente al dólar. Ayer la moneda colombiana se cotizó a 3 100 pesos por dólar, la cifra más alta de este año. Eso torna más baratos los productos y servicios que se ofrecen en Colombia frente a los de Ecuador.



Otro tema que quedó en el abandono, dicen, es la ampliación de la vía Panamericana, de dos a cuatro carriles.



Bastidas, que está vinculado al transporte pesado, asegura que Carchi es la única provincia en la que se cobra peaje por “la mejora de un servicio que nunca se dio”.



Se refiere al proyecto de mejoramiento de la ruta, que quedó suspendido en Bolívar, en el sur de la provincia.



Para el gobernador del Carchi, Álex Cruz, la medida tuvo un tinte político, por la participación del prefecto, varios asambleístas y también varios alcaldes.