En la cárcel de Santo Domingo hay 132 detenidos con covid-19

La toma de muestras para la detección de coronavirus que se ejecuta en los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas incluyó al centro de rehabilitación social Bellavista.

Los primeros resultados indicaron que 132 detenidos dieron positivo en las pruebas rápidas que se tomaron hasta el lunes 8 de junio de 2020. En total, 314 reos fueron valorados por las brigadas del Ministerio de Salud Pública (MSP).



En este centro hay 1 800 privados de libertad, 90 guías penitenciarios y 30 funcionarios administrativos. La detección de los primeros positivos preocupa, aunque las autoridades dicen que aún no se puede hablar de contagios masivos.



La vocera de la Cartera de Salud, Pércides Quiñónez, asegura que en el penal se ha cumplido la cuarentena conforme a las recomendaciones para estos casos. No se han permitido visitas de familiares desde el pasado 16 de marzo del 2020 y además se activaron los protocolos de aislamiento entre los diferentes pabellones.



Pero hay un caso que disparó aún más las alertas. Se trata de un detenido que se encontraba en el pabellón de máxima seguridad cuyo estado de salud empeoró las últimas semanas. Incluso sufrió un colapso respiratorio y aún así no le dieron atención oportuna, según su abogado Rómulo Andrade.



El jurista contó que su defendido empezó a tener complicaciones el 15 de mayo pasado y desde entonces solo lo atendían en el policlínico de la cárcel. Él solicitó que sea enviado a una casa de salud externa para evitar otros contagios, pero su requerimiento no prosperó hasta entonces.



El 1 de junio, Andrade hizo conocer la situación a un juez para que interviniera en la situación de la cárcel debido a las sospechas de covid-19.



Solo con ese pedido logró que su cliente sea trasladado a un hospital local donde permanece en estado crítico, asegura. En la prueba rápida que se le hizo también dio positivo al nuevo virus.



Los médicos que lo valoran en el hospital Gustavo Domínguez aseguraron que el PPL llegó con otras dolencias que han complicado su estado de salud.



Los pacientes que dieron positivo a las pruebas rápidas en la población carcelaria serán sometidos a una nueva valoración con los test PCR. Al momento, se han tomado 50 muestras cuyos resultados se esperan.