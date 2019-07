¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cárcel de Latacunga o cárcel regional de Cotopaxi?

LEA TAMBIÉN

Cinco años después de que comenzara a operar la cárcel, el pronunciamiento de los moradores de Latacunga, de los dirigentes barriales y de las autoridades ha crecido poco a poco.

Todos piden que no se identifique al centro penitenciario que funciona en la zona como cárcel de Latacunga.



¿Cuál es el nombre correcto? La edificación está reconocida de la siguiente manera: Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.



El 16 de octubre del 2018, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, por ejemplo, dijo que en Latacunga se vive un problema de inseguridad y que eso se repite en el resto de la provincia.



Atribuyó este fenómeno a la presencia de la cárcel e indicó que los pobladores no fueron preparados para convivir con este centro de detención y que su construcción fue impuesta.



El Prefecto denunció que hay más inseguridad incluso en el sector rural. Menciona el robo de vehículos, accesorios, celulares, ganado, animales, “que antes no se sucedía”.

Militares del Comando Operacional N° 4 Central y policías de élite, en el exterior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, el pasado lunes 22 de julio del 2019. Foto: @FFAAECUADOR



Después de esas declaraciones, el entonces alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez, incluso cuestionó los datos de la Policía, que aseguraba que Cotopaxi es la segunda provincia más segura del país.



Según el Ministerio del Interior, entre enero y junio del 2018 hubo seis muertes violentas, pero en el mismo periodo del 2019 subió a 14. En Latacunga pasó de tres a 12 casos.



De los seis delitos medidos por el Gobierno, en cinco hay incremento entre el primer semestre del 2018 y el 2019. Estos son robo a personas, a locales comerciales, robo de carros, de motos y de accesorios de automotores. Solo hay una reducción del índice en el robo a casas.



