15 años de cárcel en España a 'la manada' por agresión sexual en grupo

Tres jóvenes fueron condenados a 15 y 14 años de prisión por un delito de agresión sexual en grupo a una chica mucho menor que ellos, en un caso conocido como el de “la manada de Collado-Villalba”, anunció este miércoles 20 de febrero del 2019 un tribunal de Madrid.

El caso recuerda al de “la Manada”, cinco jóvenes sevillanos condenados en primera instancia a nueve años de prisión, por una agresión sexual en grupo a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016, en Pamplona.



Los cinco están en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo analice sus recursos y los de las acusaciones. Los jueces de la corte competente descartaron la calificación de violación, al estimar que no hubo intimidación, lo que desató indignación y manifestaciones de protesta en toda España.



En este nuevo caso, ocurrido el 13 de marzo de 2015, Ricardo A.M., por entonces de 29 años de edad, atrajo a la víctima, de 18, a un apartamento de la localidad de Collado-Villalba, a 40 km al noroeste de Madrid.



Ricardo, con quien la víctima había tenido previamente “algún tipo de relación de carácter sexual” , según el tribunal, la obligó primero a practicarle una felación.



A continuación hicieron lo mismo sus dos amigos, Miguel Ángel C.O, por entonces de 29 años, y Martín A.F., de 30, siendo los tres “conscientes de que ésta [la víctima] se negaba”.



La sentencia destaca que la chica sufrió “intimidación ambiental” , al verse “acorralada” en una habitación por los tres chicos. Y añade que actuó “ante el temor de que pudiera pasarle algo” si no satisfacía las exigencias de los tres procesados.



Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Ricardo A.M. y a Martín A.F. a 15 años de prisión y a Miguel Ángel C.O. a 14 años, según la sentencia, fechada el 1 de febrero y difundida este miércoles.



También se les impone la medida de libertad vigilada durante siete años, una vez hayan cumplido su pena privativa de libertad, la prohibición de acercarse a su víctima durante 25 años y el pago de 30 000 euros cada uno.



Los tres acudieron al juicio en libertad, y pueden ahora recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.