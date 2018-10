México lanza plan para facilitar solicitud de refugio a migrantes de caravana

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este viernes 26 de octubre de 2018 un plan para que facilitar la solicitud de condición de refugiado para los migrantes centroamericanos, dirigida especialmente a aquellos que participan en la caravana que busca llegar a Estados Unidos.

"Si aún no lo han hecho y forman parte de la caravana migrante o arribaron previamente a México, todavía están a tiempo de acercarse al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar los trámites que permitan regularizar su situación", indicó el mandatario en un mensaje a medios.



El presidente informó que el plan 'Estás en tu Casa' permitirá regularizar la situación migratoria de los migrantes que estén en los estados de Chiapas y Oaxaca y contempla atención médica y un programa de empleo temporal.



Para poder acceder a este plan será imprescindible, si no lo han hecho ya, acudir al INM y tramitar la solicitud de refugiado.

​

El mensaje del presidente, grabado desde la residencia oficial de Los Pinos, se dirigió a todos los migrantes centroamericanos que están en México, aunque lo dirigió especialmente a los miles de los miembros de la caravana que recorre estos días el sur del país.



"Quiero decirte, en primer lugar, que los mexicanos somos hospitalarios y especialmente solidarios con quienes pasan por momentos difíciles", indicó.

Enfatizó que el plan está orientado a que los migrantes "se sientan tranquilos y protegidos".



"Estando en México, podrás recibir atención médica e incluso, mandar a tus hijos a la escuela; también tendrás una identificación oficial temporal para hacer los trámites que necesites mientras regularizas tu situación migratoria", explicó.



Además, ese documento te permitirá entrar y salir de los albergues de Chiapas o Oaxaca cuando quieran, aseguró.



Al incorporarse a este plan, se podrá acceder también a un programa de empleo temporal si se cumple con dos requisitos: que el migrante se encuentre en Chiapas o Oaxaca y que él mismo o los familiares ya hayan solicitado su ingreso o refugio ante el INM.



Además, abrió la puerta a quienes todavía no han hecho el trámite, y los invitó a iniciar los trámites que permitan "regularizar su situación".



"Este plan solamente es para quienes cumplen con las leyes mexicanas y es un primer paso hacia una solución permanente para aquellos que obtengan la condición de refugiado en México", especificó.



Además, quiso calmar a los habitantes de Chiapas y Oaxaca, afirmando que con este plan también se reforzará el empleo temporal en estas regiones, de las más pobres del país.



"Estimados migrantes: México los quiere proteger y apoyar. La única manera en que podremos hacerlo es si ustedes regularizan su estancia en el país y cumplen con nuestras leyes. Los invito a que se acerquen a la brevedad al personal migratorio, que está listo para ayudarles", agregó.



Hasta el momento, el INM había recibido 1 743 solicitudes de condición de refugio, en tanto que 196 personas desistieron de la misma y pidieron el retorno asistido, según informó este jueves 25 de octubre de 2018 la Secretaría de Gobernación.



Una caravana de alrededor de 7 000 migrantes centroamericanos cruza estos días el sur de México con la intención de llegar a los Estados Unidos, y a este primer contingente se les podría sumar otro grupo de alrededor de 2 500 personas que está en llegando a la frontera entre Guatemala y México.



De ser exitosa la medida anunciada por Peña Nieto, serviría para contener a los migrantes en el sur del país.



El éxodo ha puesto en jaque las relaciones entre México y Estados Unidos. Medios estadounidenses reportaron este jueves que Trump considera aprobar el cierre de la frontera sur a los inmigrantes centroamericanos solicitantes de asilo, y acusó al Ejecutivo mexicano de no poder parar a los migrantes.